Ifølge tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland har Jonas Gahr Støre en mye vanskeligere jobb enn hun hadde som statsminister i krisetider.

– Jeg synes synd på de som styrer i dag, sa Gro Harlem Brundtland da hun ble intervjuet på scenen under Arendalsuken onsdag.

Hun peker på at hun selv måtte overta da alle økonomiske piler pekte feil vei i 1986.

– Dagens regjering møter noe lignende som det jeg hadde da jeg ble statsminister for andre gang i 1986 – da hadde vi stor ledighet, underskudd på handelsbalansen og høy prisstigning. Da fikk jeg masse kjeft fra LO, som ville stoppe prisstigningen med en prislov. Det gikk jo ikke. Men etter hvert fikk vi økonomien i god stand. I alle år senere har det vært gode tider, men unntak av finanskrisen. Men nå er det verre for de som styrer i dag. Det er det viktig at befolkningen er klar over – det finnes ingen quick fix – vi kan ikke bare bruke mer penger, advarte Brundtland i samtalen med Anne Grosvold, som også er gjengitt i VG.

– Jeg tror det er veldig krevende å ha regjeringsansvar i disse årene, hvor vi har hatt covid, krig i Ukraina og den økonomiske krisen, sa den tidligere statsministeren.

