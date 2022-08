annonse

I disse dager har «En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning» blitt offentliggjort.

Den 365 sider lange utredningen til Ytringsfrihetskommisjonen er svært omfattende. På side 199 tar de for seg hatytringsparagrafen. Der skriver de at det er to metaforer som ofte brukes i forsvaret for en bred ytringsfrihet, som særlig angår hatytringsparagrafen; troll sprekker i sola og trykkokerargumentet. Hvis det er slik at «troll sprekker i sola», forhindrer hatytringsparagrafen at rasistiske og andre menneskefiendtlige ideer blir utfordret og avkledd, ved at de blir argumentert imot.

– En studie som er brukt for å underbygge trykkokerteorien, er den norske ekstremismeforskeren Jacob Ravndals doktorgradsavhandling om høyreekstrem vold i Vest-Europa. Ravndal fant en sammenheng mellom vold og i hvilken grad innvandringskritiske standpunkt fikk komme til uttrykk i debatten. I land hvor det i større grad var lagt lokk på enkelte holdninger, var det større innslag av høyreekstrem vold, skriver de.

Ytringsfrihetskommisjonen foreslår en debatt omkring straffeloven §185 om hatefulle ytringer.

– I dag er paragrafen veldig vanskelig å forstå. Og det er viktig at vi alle skjønner hva som er straffbart å ytre – og hvorfor. Der er dagens formulering ikke til stor hjelp, sier leder Kjersti Løken Stavrum.

– Ikke forby ytringer

– Ytringer bør møtes med ytringer, ikke forbud, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for Frp, og er partiets innvandringspolitiske talsperson. Han mener at man, med unntak av rene trusler og oppfordring til kriminalitet, ikke bør forby ytringer.

Wiborg påpeker at ytringsfriheten er spesielt viktig når det gjelder ytringer vi synes er forferdelige eller usmakelige.

– De bør møtes med enda enda bedre motargumenter, noe som er lett hvis noen kommer med håpløse ytringer. Kommer synspunkter og argumenter frem i lyset, vil over tid de beste argumentene vinne gjennom uansett, sier han.

