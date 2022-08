annonse

annonse

En marokkansk mann ble arrestert av fransk politi over helgen, etter at han bar på det avhugde hodet til sin egen far, mens han beveget seg rundt i gatene i en fransk storby.

Arrestasjonen fant sted søndag morgen straks etter klokken to på ettermiddagen, etter at politiet ble varslet om at en mann bevæpnet med kniv jaget en annen mann, i gaten Louis-Braille i Saint-Priest, en forstad utenfor storbyen Lyon.

Da politiet ankom stedet, oppdaget de det hodeløse liket av en 60 år gammel mann på en parkeringsplass. Ved siden av liket lå en kjøkkenkniv. Straks etter denne oppdagelsen, fikk politiet melding om en mann som gikk nedover en gate i nærheten, bærende på et avhugget hode. Dette skriver avisen Le Progres.

annonse

Da politiet anholdt den nå siktede marokkanske mannen, nektet han å overgi seg, og skrek «Allahu Akbar».

Den siktede mannen er 25 år, og er offerets egen sønn. Det antas at de to bodde i den samme boligen utenfor Lyon.

Påtalemyndigheten i Lyon sier de etterforsker hendelsen for å avdekke flere opplysninger rundt halshuggingen. 25-åringen er en kjenning av politiet etter å ha bedrevet narkotikakriminalitet, og familiefeider han skal ha vært delaktig i, i beruset tilstand.

annonse

Borgermesteren i Saint-Priest, Gilles Gascon sier følgende etter drapet:

– Jeg er fryktelig sjokker over dette avskyelige internfamiliære dramaet som fant sted i vår by. I hva slags samfunn lever vi? Hvordan kan slike ting skje?

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT