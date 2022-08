annonse

Mannen som er siktet for knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie forrige uke, sier i et intervju at han er overrasket over at 75-åringen overlevde.

Rushdie fikk skader i leveren, armen og et øye etter at 24 år gamle Hadi Matar stormet opp på scenen og under et foredrag i Chautaqua i New York fredag og begynte å stikke den britisk-indiske forfatteren med kniv.

– Da jeg hørte at han overlevde, ble jeg vel overrasket, sier Matar i et intervju med New York Post fra fengsel.

Rushdie ligger fortsatt på sykehus, men er på bedringens vei.

Fatwa

Matar vil ikke si om han var inspirert av fatwaen Irans daværende leder, ayatolla Ruhollah Khomeini, utstedte mot Rushdie etter utgivelsen av romanen «Sataniske vers».

Boken ble oppfattet som blasfemisk av mange muslimer. NTB skriver at Khomeini erklærte at Rushdie måtte drepes, og at det samme gjaldt utgivere av boken.

– Jeg respekterer ayatollaen. Jeg synes han er en stor person. Det er alt jeg vil si om det, sa Matar, og la til at han kun har «lest et par sider» av Rushdies roman.

– Jeg liker ikke personen. Jeg synes ikke han er en god person. Han er en person som angrep islam. Han angrep troen og trossystemene, sier Matar videre om Rushdie.

Matar ble født i USA, men har også libanesisk statsborgerskap. Foreldrene hans er født i Libanon. Moren har fortalt at sønnen forandret seg etter å ha besøkt familie i Libanon i 2018. Han ble innadvendt, humørsyk og mer opphengt i islam, ifølge moren.

