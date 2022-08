annonse

Norsk strøm er betalt ned av nordmenn mange ganger, mener Myhre.

– Stort sett alle kraftverk er offentlige og bygd for våre skattepenger. Vi har betalt ned gjelda på dem over skatteseddelen og strømregninga. Vi betaler for leie av et linjenett som også er bygd for våre skattepenger, skriver Aslak Sira Myhre spaltist i Dagsavisen.

– Det koster altså om lag tolv øre kilowatten i snitt å produsere vannkraft i Norge.

Han skriver videre at det er skattebetalerne som har finansiert vannkraftutbyggingen, at er norske lokalsamfunn og arbeidslag som har bygd dem, og at det er norske kommuner og norske innbyggere som har sett naturen sin nedbygget.

– Det er innafor det norske demokratiet vi har velger våre politikere og vår politikk, og det er til det norske fellesskapet vi bidrar med arbeid og skatt. Det norske samfunnet slik vi kjenner det er bygd på kraft fra norske vannkraftverk, skriver han, fortsetter:

– Det som skjer nå undergraver tilliten i det norske samfunnet.

Han mener at å beskytte norske husholdninger og norsk økonomi, er å investere i fellesskapet.

– Folk i Norge sløser ikke særlig med strømmen. Forbruket har ikke vært mye høyere i nord enn i sør, sjøl med stor prisforskjell. Den store sløsinga med norsk kraft skjer i offentlig industriell regi, sier Sira Myhre, og trekker frem et eksempel:

– For det første gjennom elektrifiseringen av sokkelen fra land. Et tiltak som reduserer norske CO2-utslipp, men har liten effekt på verdens utslipp.

