Krefter på Stortinget vil granske Statnett for å ha servert norske politikere «dritdårlig» informasjon.

Det skriver NRK.

Bystyremedlem i Bergen, Thomas Flesland (Sp), skriver i en kronikk i Bergens Tidende at Stortinget «snarest bør vedta en ekstern granskning» av Statnett for å ha levert «villedende informasjon om utenlandskabler».

– Det som kom frem i konsesjonssøknaden (2013) var et altfor dårlig grunnlag for så viktige vedtak, sier han til NRK.

Flesland får støtte fra flere partifeller: Nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité Olaf Lundteigen, ordfører i Midt-Telemark Siri Blichfeld Dyrland, ordfører i Kragerø Grunde Wegar Knudsen, ordfører i Stryn Per Atle Kjøllesdal, ordfører i Lund Magnhild Eia og ordfører i Hjelmeland Anita H. Riskedal.

Lundteigen mener Fleslands forslag er «fornuftig og presist».

Dårlige råd?

I tillegg til å være et statseid foretak som skal følge opp og utvikle krafthandelen med utlandet, er Statnett også en faglig instans som skal gi råd til politikerne.

«Kvaliteten på disse rådene har i sommer vært debattert etter at tidligere Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) karakteriserte dem som ‘dritdårlige’ på Dagsnytt Atten (han brukte det engelske ordet ‘shit’)», skriver NRK.

Borten Moe sa at han som daværende ansvarlig statsråd ville ha resonnert annerledes rundt «prissmitten» fra utenlandskablene om Statnetts etterretning hadde holdt høyere kvalitet, ifølge kanalen.

I 2016 kritiserte også Riksrevisjonen Statnett for «varierende kvalitet» på analysene, og for at relevant informasjon «ikke alltid kommer tydelig frem» i beslutningsgrunnlaget til politikerne.

Energipolitisk talsperson i Frp, Marius Arion Nilsen, har tidligere etterspurt en lignende granskning, og gjentar oppfordringen overfor NRK:

– Med dagens øyne er rådene fra Statnett i beste fall uklare. Med tanke på hvor store konsekvenser høye strømpriser har, og hvor skadelig det er for samfunnet vårt over tid, så er vi tjent med en gjennomgang.

Sofie Marhaug i Rødt uttaler at partiet vil vurdere forslag om granskning seriøst.

– Statnett tjener milliarder på flaskehalsinntekter og er ingen «nøytral» part i spørsmålet om utbygging, sier hun.

«Panikkhandling»

Arild Hermstad i MDG mener på sin side at forslaget om granskning virker som en «panikkhandling fra et Senterparti som selv har sittet med makten».

– Nå vil de finne syndebukker og skyve ansvaret over på andre for en politikk de tidligere har støttet selv, sier han.

Stortingsrepresentant for Venstre Ola Elvestuen vil heller ikke ha noen granskning.

– Parti og folkevalgte bør selv ta ansvar for avgjørelsene de tar. Det er ingen grunn til å skylde på Statnett for etableringen av utanlandskablene. Dem har det vært bred politisk enighet om, sier han til NRK.

Elvestuen mener det er bra for Norge at kablene er etablerte, fordi vi «over tid [vil] ha store fordeler av at vi er tett knyttet opp til det europeiske energisamarbeidet».

