Naturverner og sosialist Svein Lund mener at Eivind Trædal driver med grønnvasking av miljøskadelig industri.

– I Klassekampen 11. august kan vi lese et nytt argument for å fremme utbredelsen av «grønn» industri. Denne er nemlig fredsskapende, ifølge MDGs gruppeleder i Oslo bystyre, Eivind Trædal, skriver Lund i Klassekampen, og fortsetter:

– Han kan fortelle oss at «Fornybar energi er ikke bare bra for miljøet, det bringer også med seg demokratisering, maktspredning, fred og mindre korrupsjon.»

For vindkraftbaroner, elbilprodusenter og gruvespekulanter som allerede markedsfører sin profitable virksomhet som noe de gjør for verdens klima og miljø, er dette en gavepakke av dimensjoner, mener Lund.

– Nå gir Trædal investeringene ennå et markedsføringskort. De investerer nemlig for fred, demokrati og maktspredning. Vi kan allerede se de nye slagorda: Kobbergruver for demokratiet! Kjør Tesla for fred!, skriver han, og sier sin mening:

– MDG står sammen med «fornybar»-kapitalen i å ofre naturen.

Lund skriver videre at som et borgerlig parti og tilhenger av EU og Nato fremmer ikke MDG de tiltakene som virkelig kunne monne, nemlig økonomisk utjevning, redusert forbruk og militær nedrustning.

– Ønsker virkelig MDGs medlemmer og velgere dette? spør han.

