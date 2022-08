annonse

Quarterbacken Deshaun Watson har inngått et forlik med NFL og skal sone elleve kampers suspensjon og betale en bot etter anklager om overgrep.

Boten skal ifølge nyhetsbyrået AP være på drøyt 48 millioner kroner.

Quarterbacken har blitt beskyldt for seksuelle overgrep og upassende oppførsel overfor mange kvinner. Mange sto fram i fjor og anklaget Watson for handlingene i en lengre periode fra 2020 til 2021.

Den gang spilte Watson for Houston Texans, men har nå skiftet lag til Cleveland Browns. NFL ba om ett års karantene for stjernespilleren, men det ble kun til seks kamper. De anket saken og nå har de kommet til enighet om at han soner elleve kamper.

Han vil være tilbake i manesjen for Browns når de møter nettopp hans gamle lag Texans 4. desember.

Politiet i storbyen Houston åpnet etterforskning etter flere kvinner gikk til søksmål mot stjernen. Watson selv nekter for å ha gjort noe av det han er anklaget for. CBS melder at det er inngått forlik i 23 av de 24 søksmålene han har fått mot seg.

Watson sluttet seg til Browns fra Texans i mars. Hans nye kontrakt er verdt omkring 230 millioner dollar over fem år.

