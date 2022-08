annonse

Norges Bank hever igjen renten med et halvt prosentpoeng til 1,75 prosent og varsler ny heving i september.

Beslutningen begrunnes med at prisveksten har vært betydelig høyere enn anslått og er klart over målet på 2 prosent. Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt litt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå.

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache ifølge E24.

En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem, skriver hun i pressemeldingen.

Sentralbanksjefen skal holde foredrag om den økonomiske situasjonen i Norge i Arendal i ettermiddag. Da vil hun redegjøre for bankens syn på økonomien og muligens komme med ytterligere signaler om hvor veien går videre, skriver NTB.

