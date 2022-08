annonse

annonse

Hatprat i media; omtaler jøder som hundeavkom.

I tillegg til fast ansatte er mediene avhengige av freelancere, herunder reportere, fotografer og teknisk personell, særlig for å dekke hendelser utenlands.

Det gjelder ikke minst i de palestinske områdene, hvor The New York Times har stedlig representasjon for å rapportere om samfunnsliv og politikk samt ikke minst palestinernes pågående konflikt med Israel.

annonse

The New York Times har nå avsluttet sine forbindelser til en palestinsk freelancer. Fady Hossam Hanona jobbet som såkalt fikser, som går ut på å assistere journalister med slikt som transport og tolketjenester.

Les også: Her kan du lese de antisemittiske utsagnene fra NRK-programlederen

Grunnen er at Hanona i sosiale medier har postet nedsettende omtale av jøder sammen med ønsker om drap og folkemord, skriver New York Post.

annonse

Parallelt har Hanona rapportert om den israelsk-palestinske konflikten, som i sommer blusset opp igjen da Israel satte i verk angrep på den Iran-støttede militsen Islamsk hellig krig på Gazastripen. En skjør våpenhvile ble inngått 7. august.

Saken fortsetter.

I innleggene som Hanona påstås å ha forfattet, stod det blant annet: «Jeg godtar ingen jøde, israeler eller sionist, eller noen annen som snakker hebraisk. Jeg er for å drepe dem hvor de enn måtte finnes: barn, eldre og soldater.»

Et annet sted omtaler Hanona jøder som hundeavkom («sons of dogs»), og ønsker at de skal drepes og brennes «slik Hitler gjorde det».

Les også: Tidligere redaktører: Vi burde ha skrevet om TV 2-Solbrække og Bhatti



Hanona har nå slettet sine konti i sosiale medier. Honest Reporting, den pro-israelske gruppen som brakte Hanonas antisemittistiske ytringer frem i lyset, har ikke sagt om de aktuelle postene er av nyere dato.

The New York Times opplyser at de ikke lenger samarbeider med Hanona, og hevder at han kun har hatt oppdrag for de seneste ukene. Avisen har ikke villet opplyse hvor mange nyhetssaker Hanona har medvirket til.

Nå viser det seg dessuten at Hanona har vært en yndet medarbeider i ulike medier, herunder BBC, Vice og The Guardian. Det er uvisst om Hanona har arbeidet for norske medier som NRK eller VG.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT