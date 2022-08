annonse

annonse

Rec Solar Norway stanser produksjonen på grunn av de høye strømprisene, ifølge Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen skriver at de 250 ansatte i Rec Solar Norway i Kristiansand og Porsgrunn har fått beskjed om at produksjonen stanses, melder NTB.

– De ansatte har fått beskjed om at bedriften ikke kan drifte videre med disse strømkostnadene, sier tillitsvalgt Andreas Hadland Bolluk ved Rec Solar Norway til Fædrelandsvennen.

annonse

Administrerende direktør Jan Enno Bicker i Rec Solar sier til VG at den endelige beslutningen om produksjonsstans ikke er på plass ennå:

– Den avgjørelsen vil bli tatt i morgen, sier han torsdag kveld.

Ifølge E24 fikk Rec Solar en strømregning på 40 millioner kroner i desember, noe som var mer enn seks ganger høyere enn ventet.

annonse

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var torsdag ettermiddag på besøk hos REC Solar Norway og møtte Bicker. Etter det NTB får opplyst, var muligheten for produksjonsstans et tema på møtet, men det kom ikke noen krav eller ønsker om strømstøtte fra regjeringen på det samme møtet, melder NTB.

Kristiansand-ordfører Jan Odvar Skisland sier til VG at det er snakk om en midlertidig stopp, inntil 26 uker.

– Næringsministeren var ganske tydelig på at det vil komme tiltak som vil treffe dette ganske godt. Jeg prøvde å si at det hadde vært fint hvis de kunne ha litt is i magen og se hva som kommer av tiltak, sier Skisland til VG.

– Det viser jo at strømprisene på Sørvestlandet er så høye nå at det blir vanskelig for bedriftene, sier ordføreren til Dagbladet.

– Eierne og ledelsen har vært veldig opptatt av at strømprisen nå gjør at de går i minus, sier han videre.

Fædrelandsvennen skriver at fjorårets gigantunderskudd på 2,4 milliarder kroner og årets strømpriser gjør at eierne vurderer om Rec Solar Norway «bare» skal stoppe midlertidig, eller legges helt ned, skriver NTB.

Les også: Støre om eksportkutt: – Kablene er nødvendige for Norge



Tillitsvalgte og ledelsen i dialog

Avisen skriver at fjorårets gigantunderskudd på 2,4 milliarder kroner og årets strømpriser gjør at eierne vurderer om Rec Solar Norway «bare» skal stoppe midlertidig, eller legges helt ned.

annonse

Gigantunderskudd på 2,4 milliarder kroner

Fædrelandsvennen skriver at fjorårets gigantunderskudd på 2,4 milliarder kroner og årets strømpriser gjør at eierne vurderer om Rec Solar Norway «bare» skal stoppe midlertidig, eller legges helt ned, melder NTB.

Selskapet produserer ifølge Wikipedia superrent silisium til wafere, solceller og solcellepaneler.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT