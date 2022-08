annonse

Flere store eksplosjoner har blitt observert på Belbek, en stor russisk militærflybase på den okkuperte Krim-halvøya.

Den ukrainske journalisten Viktor Kovalenko var tidlig ute med å rapportere om en rekke eksplosjoner på Twitter torsdag kveld.

«BREAKING. Første rapporter om de kraftige eksplosjonene ved den store russiske flybasen #Belbek nær Sevastopol marinebase i okkupertw Krim,» skrev han.

«I løpet av 15-20 minutter etter serien med eksplosjoner på den russiske flybasen #Belbek, rapporterer lokalbefolkningen om den andre salven som rev flybasen fra hverandre. Mest sannsynlig døde mange russiske piloter på bakken i flyene mens de forsøkte å flykte,» skrev han videre.

— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) August 18, 2022