annonse

annonse

En ny selskapsskatt på «overflødig overskudd» skal finansiere lønnsøkning for offentlig ansatte, foreslår De Grønne i Ungarn.

Ungarns regjering bør innføre minstelønn for personer som har akademisk grad, og denne bør være tretti prosent høyere enn minstelønnen for faglærte arbeidere.

Forslaget kommer fra De Grønne (LMP). Partiet har fem av 199 seter i den ungarske nasjonalforsamlingen, hvor de tilhører mindretallsopposisjonens rekker.

annonse

Krisztina Hohn, partiets talskvinne for offentlig velferd og familieforhold, begrunner forslaget med at offentlig ansatte ikke har mottatt lønnsøkning på over ti år og dermed har mistet mer og mer kjøpekraft, skriver The Budapest Times.

Les også: Ap-utfordrer vil hverken ha arveavgift eller formuesskatt (+)



– En minstelønn for innehavere av akademiske grader burde avhjelpe problemet, sier Hohn med henvisning til påstått svak rekruttering til offentlig sektor, og tror tiltaket kan få lærere, sosialarbeidere og kommunalt ansatte til å føle seg mer respektert.

annonse

Videre vil LMP årlig inflasjonsjustere offentlig ansattes lønn. Tiltaket anslås å ville koste 629 til 755 millioner euro, men har uansett ingen nærstående utsikter til å bli vedtatt.

Lønnsøkningen for offentlig ansatte skal finansieres av det private næringslivet, nærmere bestemt med en ny selskapsskatt for foretak med «overflødig overskudd».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT