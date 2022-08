annonse

Det kinesiske standpunktet er klart: Status quo, som ga forholdet over Taiwansundet et snev av stabilitet, har blitt endret etter Nancy Pelosi besøk til Taiwan.

Kinesiske statsmedier kaller demokratenes taler Nancy Pelosis besøk til Taiwan for en «krigssalve». Dette, sier de vil fremskynde en endring i Kinas USAs politikk – hvor ord som «strategiske og omfattende mottiltak» kommer opp. Allerede før hennes ankomst var Kina kategorisk om de alvorlige konsekvensene av denne reisen, da den utgjorde en «grov innblanding i landets indre anliggender». Selv USAs president Joe Biden omtalte det offentlig som «ikke en god idé». At Pelosis visitt var å be om trøbbel sto skrevet på veggen. Hvordan kan en politisk symbolsk handling være uten alvorlige konsekvenser? Men kanskje det viktigere spørsmålet er, hvor mye verre vil ting bli?

Det kinesiske standpunktet er klart: Status quo som ga forholdet over Taiwansundet en forestilling av stabilitet har blitt brutt. Nedoverbakken som dynamikken i «Thucydides Fellen» innebærer blir absolutt brattere. Vil dette tvinge USA til endelig å revidere sin Taiwan-politikk eller sette i gang forsonende handlinger? Har Taiwan blitt et offer for symbolsk symbolikk, eller var bildet av Nancy Pelosi og Tsai Ing-wen et betydningsfullt demokratisk totem? Og hvilke konsekvenser vil Pelosis besøk gi for Taiwan og sikkerhetsarkitekturen i Indo-Stillehavet på lang sikt?

Mot en uunngåelig felle?

Tidene har absolutt endret seg siden 1997, da daværende talsmann for Huset, Newt Gingrich, reiste til Taiwan. I dag har maktbalansen mellom USA og Kina skiftet mot sistnevnte. Mens Kina ble tvunget til å tolerere Gingrichs besøk i 1997 for å bevare sitt verdifulle økonomiske forhold til USA, gjorde det faktum at han ikke var medlem av president Bill Clintons parti eller administrasjon hans det mer velsmakende. Dette var ikke tilfellet med Pelosis tur.

Mellom 2018 og 2022 har handelskrigen mellom USA og Kina forvandlet seg til en ny kald krig. Situasjonen er forverret av Kinas støtte til Russland i Ukraina-krigen og USAs innsats for å samle likesinnede partnere i Indo-Stillehavet, med grupperinger som AUKUS og den Kina- fokuserte-Kvartetten (Quadrilateral Security Dialogue – QUAD) – sammensatt av Australia, India, Japan og USA. I Europa har USAs konfrontasjonspolitikk mot Kina påvirket NATO til å identifisere Kina som en «systemisk utfordring». Forsvarsalliansen presset også på for et større fokus på Indo-Stillehavet under det siste NATO-toppmøtet, ved å hente inn Japan og Sør-Korea som observatører. Derfor føler Beijing seg innesluttet fra flere retninger.

Som et gjengjeldelsestiltak har Beijing trappet opp sine diplomatiske manøvrer ved å lede fremvoksende og utviklingsland som en motvekt til den amerikanske koalisjonen, og ruster seg til å revitalisere sine egne multilaterale fora som Shanghaigruppen (SCO) og BRICS (Brasil-Russland-India-Kina-Sør-Afrika). Bortsett fra det er Kina en økonomisk og militær rival til USA som er villig til å flekse sine muskler. Siden Pelosi kom til Taipei har det allerede fått umiddelbare konsekvenser: Beijing har (midlertidig) forbudt import av rundt 100 taiwanske matvarer inkludert sitrusfrukter og fisk; suspendert eksporten av naturlig sand til Taiwan; samt holdt sitt løfte om holde militære «Taiwan nedstengningsøvelser» ved omringe øya med luft- og sjøstryker, som minner om den tredje Taiwan-krisen i større skala. Bortsett fra det var taiwanske myndighetsorganer mål for et enestående antall antagelig kinesisk-initierte cyberangrep, med noen av skjermene som viste meldinger som ber Pelosi om å forlate Taiwan.

USA økte innsatsen gjennom en G7-uttalelse som kritiserte Kina for å bruke Pelosis besøk som et «påskudd» for å forårsake militær eskalering. Beijing så åpenbart på denne uttalelsen som en metode for å gjøre Kina til skamme på verdensscenen, og koblet den til den historiske underkastelsen av Kina til «de allierte åttemaktsstyrkene». Kina har ikke bare kansellert sitt bilaterale møte med Japan og annonsert åtte «mottiltak» (kansellert eller suspendert dialog) mot USA, men også sanksjonert Pelosi og hennes familie.

Uten tvil er dette bare begynnelsen på Kinas gjengjeldelse, og den er satt til å oppsluke hele Indo-Stillehavet.

Eroderer historien?

Kina har konsekvent anklaget USA for brudd på Ett Kina-prinsippet som fastholder at Taiwan er en umistelig del av Kina, og at Folkerepublikken Kina (PRC) er den eneste lovlige regjeringen som representerer hele Kina. Kina har også kritisert USA for å undergrave ånden i de felles uttalelsene mellom USA og Kina fra 1972, 1979 og 1982, som danner grunnlaget for deres bilaterale forhold. På den annen side følger USA Ett Kina-politikken, men har fortsatt en politikk kjent som strategisk tvetydighet, som handler om hvorvidt de vil gripe direkte inn hvis Taiwan blir angrepet.

Pelosis besøk har befestet kinesiske påstander om at USA gradvis skjærer bort Kinas suverenitet ved å gi stilltiende støtte til de såkalte «løsrivelseskreftene» (hovedsakelig referanser til det regjerende uavhengighetsvennlige demokratiske progressive partiet (KKP), som i Beijing anser som «ultranasjonalistisk»). Faktisk, for Kina, er Taiwans forsøk på å fremme «trinnvis uavhengighet» ved å søke USAs støtte og avslag på å følge konsensusen fra 1992, som er et annet omstridt begrep, en erosjon av de grunnleggende prinsippene for å sikre stabilitet over Taiwansundet. Konsensusen, en diskutabel og kontroversiell politisk forståelse mellom KKP og Kuomintang-partiet (taiwansk kinesisk nasjonalistparti – KMT), ble kunngjort av KMT som «Ett Kina, respektive tolkninger», selv om Beijing resolutt bemerker gang på gang at «det ikke finnes rom» for feiltolkning.

Selv om den nåværende taiwanske presidenten, Tsai Ing-wen, godtar møtet som et historisk faktum, anerkjenner hun ikke konsensusen som sådan. USA har vært noe uforpliktende til den, men det er en påstand om at mer sikkerhetsorientert bruk av begrepet har ført til økt kinesisk fiendtlighet mot Taiwan. Så selv om USA og Kina ikke var på linje i sin tilnærming til konsensusen, ga begge den en sikkerhetsstatus for å opprettholde fred og stabilitet over Taiwansundet. Likevel hevdes det at selv om det å pro-uavhengighetsverdier er direkte knyttet til ustabilitet, utfordrer ikke avvisningen av konsensusen i seg selv status quo. Det kinesiske narrativet, som knytter de to sammen, ser ut til å indikere noe annet.

Likevel befinner Washington seg i dag fanget i en utfordrende posisjon mellom å ønske å støtte den taiwanske pro-demokratiske regjeringen, uten å utløse en oppblussing i spenningen med Kina. Talsperson for Det hvite hus’ nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, sa at ingenting ved besøket «ville endre status quo» og har forsøkt å de-eskalere spenningen ved å gjenta at USA ikke støtter taiwansk uavhengighet.

For Pelosi var besøket essensielt for å fremme solidaritet med Taiwan i kampen mellom autokrati og demokrati – et trekk som har skaffet henne støtte fra mange Kina-hauker i den amerikanske kongressen. Møtet mellom Pelosi og Tsai – den første kvinnelige speakeren i Representantenes hus og den første taiwanske kvinnelige presidenten – var også en imponerende påminnelse om innsatsen utover den rigide utenrikspolitikken, så vel som en kontrast til det «inngrodde patriarkatet» i det øvre sjiktet til Det kinesiske kommunistpartiet (KKP).

Til tross for høyere mål, er det ikke bare den sentrale forståelsen mellom USA og Kina som eroderer. Konsensusen fra 1992 har blitt politisert på begge sider av Taiwanstredet. Konsensusen ble opprinnelig opprettet mellom KMT og KKP for å anerkjenne kun ett Kina, men den implisitte gjensidige forståelsen var at begge hadde forskjellige tolkninger – i 2006 innrømmet KMT å ha oppfunnet begrepet for å roe ned spenninger. Taiwan fornekter nå stort sett konsensusen og avviser «Ett land, to systemer»-modellen. Beijings stadig mer rasende reaksjoner på innblandinger i Taiwans affærer har avslørt et skiftende syn på konsensusen fra 1992, da KKP nå har som mål å totalt de-legitimere den valgte regjeringen i Taipei. Videre, under den selvsikre ledelsen til president Xi Jinping, er gjenforening viktigere enn noen gang, og KKP har lovet å bruke makt om nødvendig.

Langsiktig skade

Pelosis besøk fant sted i en allerede svært følsom tid for Kina, med jubileet for Folkets frigjøringsarmé (PLA) 1. august, samt fremleggelsen av Xi Jinpings kandidatur for en normbrytende tredje presidentperiode, bare noen måneder unna den 20. nasjonalkongressen i november. Xis tøffe holdning til Taiwan har blitt en hjørnestein i hans presidentskap, og behovet for å reagere sterkt på Pelosis «provokasjon» blir både et insentiv og en tvang for å opprettholde troverdigheten.

Derfor bør et mer konfronterende Kina forventes i Indo-Stillehavet. KKP vil føle at Kina må reagere resolutt på Pelosis besøk, slik at det ikke fremstår som svakt eller ydmyket av det faktum at det ikke kunne tvinge USA til å etterkomme sine advarsler om Taiwan. Som i Taiwan, vil Beijing sannsynligvis øke militære trusler over andre omstridte hotspots i Indo-Stillehavet for å frembringe et nivå av respekt av regionale makter for sine sentrale nasjonale interesser og territorielle krav.

Den nye bipolare ordenen vil bli stadig mer skjør, og risikoen for at en krig bryter ut øker etter hvert som Xi beveger seg mot å oppnå sin «kinesiske drøm» om å gjenopprette Kinas stormaktsstatus innen 2049. India og Sør- og Øst-Kina-havet kan også bli påvirket av dominoeffekten av denne spirende krisen når små oppbluss sannsynligvis vil bli blandet sammen. Det vil også presse Kina til å samarbeide videre med autoritære og relativt svake stater (som f.eks. Russland, Nord-Korea og Pakistan), men også utviklingsland på tvers av regioner som ikke har noen eierandel i den USA-ledede vestlige normative kampen mellom demokratier og autokratier, men som er bekymret for sine umiddelbare nasjonale interesser. Xis tale på det nylige BRICS-toppmøtet er en påminnelse om denne nye virkeligheten hvor USA har mer å tape.

I Nordøst-Asia varsler Kinas voksende kameratskap med et isolert Nord-Korea, kombinert med tettere amerikanske allianser med Japan og Sør-Korea, om en enda vanskeligere situasjon, gitt Kim Jong Uns forestående syvende atomprøvesprengning. Fraværet av president Yoon Suk-yeol og hans utenriksminister under Pelosis besøk til Sør-Korea, ble fremhevet av Kina som et signal om å unngå unødvendig diplomatisk kontrovers med Beijing. Som en ankerstat i indo-Stillehavet, er Japans trassige oppførsel selvfølgelig allerede etablert. Men selv om Tokyo har indikert militær støtte til Taiwans forsvar, har de nektet å kommentere Pelosis besøk til Taiwan, med tanke på potensialet for volatilitet.

Kinas kalkulering med India, USAs partner i Indo-Stillhavet, har blitt mer forutsigbar til tross for den pågående Himalaya-konflikten, grunnet Beijings behov for å utvide rekkevidden av Kina-ledede multilaterale fora som SCO, samt Indias rolle som en formelt alliansefri makt og en buffer mot Vesten. Et enkelt feiltrinn ville imidlertid være nok til å avspore denne skjøre avspenningen – grensesamtalene har nettopp nådd en politisk «firepunkts konsensus», men uten ytterligere avspenning. India vil derfor måtte snedig håndtere kinesiske initiativer for tverr-regionalt samarbeid.

Uansett forargelse, om Pelosis besøk skal kritiseres som en alvorlig feilberegning eller hylles som et tappert forsøk på å vise solidaritet (eller etter Kinas syn dominans), virker uklart i den store sammenhengen. Det som betyr noe nå er hvordan de ulike regionale partene vil manøvrere diplomatisk for å de-eskalere spenningene mellom Kina og USA og unngå å gjøre Indo-Stillehavet til syndebukken for stormaktspolitisk gambling.

Denne kronikken ble først publisert i The National Interest.

