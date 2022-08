annonse

De skriver at Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser at nordmenns forventninger til økonomisk utvikling faller til et rekordlavt nivå.

«Siden starten i 1992 har barometeret aldri tidligere målt en mer negativ holdning hos norske forbrukere», skriver Finans Norge.

– Norske husholdninger har blitt utsatt for svært høy prisvekst, sier Idar Kreutzer til organisasjonen.

Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og er utarbeidet i samarbeid mellom Finans Norge og Kantar Public.

Men selv under tidligere kriser som finanskrisen, oljekrisen og under pandemien der hovedindikatoren falt til bunnivåer, har delindikatoren «egen økonomi neste år» ligget stabilt høyt. Det norske folk har siden begynnelsen av 1990-årene gjennomgående rapportert sterk tiltro til egen økonomi, skriver Finans Norge på sine nettsider.

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer omtrent 240 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte. De sier at det nye denne gangen er at norske forbrukere er oppsiktsvekkende bekymret for egen økonomi fremover. De tror det kommer av sterkt økende priser, langt utover lønnsvekst, på grunnleggende varer som strøm, drivstoff og mat i kombinasjon med stigende renteutgifter.

– På veien ut av pandemien har norske husholdninger blitt utsatt for svært høy prisvekst i form av brått stigende utgifter til grunnleggende behov som strøm, mat, klær og bolig. Det er med en viss uro vi nå observerer det laveste nivået siden første måling av Forventningsbarometeret i 1992, sier Finans Norges administrerende direktør Idar Kreutzer.

