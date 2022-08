annonse

USA vil heller bekjempe Russland med ukrainske tropper enn å få Putin på EUs dørstokk, mener geopolitisk analytiker.

Russlands angrep på Ukraina har drept tusenvis, sendt millioner på flukt og lagt byer i grus. Dessuten anklages både russiske soldater og Russlands militære ledelse for å ha begått krigsforbrytelser.

Alt har ikke gått etter planen for Vladimir Putin. Mens målet var å innta hovedstaden Kyiv på noen dager, avsette Ukrainas regjering og la resten av landet falle, har krigen nå rast i et halvt år.

Russland kontrollerer vel en femtedel av Ukraina, hovedsakelig i oblastene Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson. Det er ikke lite, tatt i betraktning at Ukraina er Europas nest største land målt i areal.

Med slik fremdrift kan Putin likevel bli stående lenge i Ukraina, ikke minst gjennom vinteren, med løpende forbruk av tropper, stridsvogner, missiler med mer.

Flere mener Russland har kjørt seg fast – og det er en situasjon USA vet å utnytte, antyder George Friedman, omtalt som en av USAs fremste geopolitiske analytikere samt grunnlegger og leder av tenketanken Geopolitical Futures, i en kronikk hos Cicero.

– USAs mål i Ukraina er å nekte Russland den strategiske dybden som de ønsker seg, for å begrense den russiske trusselen mot Europa, forklarer Friedman.

Innen militær teori vil strategisk dybde si å øke den geografiske distansen mellom frontlinjen på den ene siden og populasjons-, industri- og militære sentra på den andre siden. Kreml ønsker i første omgang å skyve frontlinjen i Ukraina lengre vekk fra Russlands grenser, men på sikt er det avstanden mellom Nato og Moskva som skal økes.

For Friedman er grunnen innlysende:

– Krigen i Ukraina […] har av forskjellige grunner strategisk betydning. Hvis Russland beseirer Ukraina og tar kontroll over landet, kommer deres stridskrefter til å stå ved Den europeiske unions østgrense (Polen, Slovakia, Ungarn, Romania, red.anm.).

– Russisk tilstedeværelse der ville også forandre det transatlantiske styrkeforholdet og dermed nødvendigvis få USA til å forsterke sine stridskrefter i Europa.

Friedman understreker at krigens opprinnelige intensjon er uviktig i dag, fordi «hensikter endrer seg». USA er snarere opptatt av konsekvensene, nemlig at «den kalde krigen skal flamme opp igjen» ved at Russland, gjennom å erobre hele Ukraina, får et geostrategisk overtak som landet ikke har hatt siden Jernteppets fall i 1991.

I valget mellom å få Putin på EUs dørstokk og bekjempe Russland med ukrainske tropper, vurderer Washington sistnevnte som det minste ondet, poengterer Friedman.

Ifølge Friedmans analyse gjør en ting det viktig å ikke tape krigen, nemlig at russiske annekteringer av territorium erfaringsmessig er irreversible. Grunnen er Kremls doktrine om å bruke atomvåpen når landets eksistens er i fare. Russlands grunnlov regner i dag Krim som del av landet, og vil i fremtiden kunne regne hele eller deler av Ukraina som ditto, herunder Kherson oblast, som i en «folkeavstemning» ventes å tilslutte seg Russland.

– Stilt overfor eksistensen av atomvåpen ville frontlinjen i en ny kald krig forbli statisk, og status quo på begge sider ville forbli intakt, all den tid ingen av sidene splittes. Det ville være et kostbart og farlig utfall, avrunder Friedman.

