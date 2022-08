annonse

annonse

MDGs sentralstyre går som ventet inn for å innkalle til et ekstraordinært landsmøte i slutten av november for å velge ny partileder.

Partileder Une Bastholm trakk seg onsdag av personlige årsaker etter å ha sittet i ledelsen i seks år. MDGs sentralstyre hadde fredag ettermiddag et møte for å legge en plan for å velge hennes arvtaker. I innstillingen bes landsstyret om å innkalle til landsmøte tidligst 25. november og senest 26. november.

Landsstyret skal møtes torsdag for å behandle saken og innkalle til landsmøte.

annonse

Nestleder Arild Hermstad er fra mandag av midlertidig partileder. Han har også gjort det klart at han kan tenke seg jobben permanent.

– Jeg er glad for at sentralstyret har innstilt på at vi bør velge ny leder på ekstraordinært landsmøte i november. Nå er det viktig at hele partiet tar del i beslutningen om hvilken retning vi skal gå i, og at den som velges som ny leder har et sterkt mandat fra hele partiet når vi går inn i lokalvalgkampen til neste år, sier han i en uttalelse sendt til NTB.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT