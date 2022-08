annonse

Mannen som ble omtalt som Ringo i den britiske IS-gruppen med tilnavnet The Beatles, er dømt til livsvarig fengsel i USA, melder BBC.

34 år gamle El Shafee Elsheikh ble i april funnet skyldig i å ha tatt gisler og i ha inngått et kriminelt forbund for å drepe amerikanske borgere og støtte en terrororganisasjon, melder BBC. Hans handlinger skal ha ført til at fire amerikanske gisler ble drept.

Journalistene James Foley og Steven Sotloff og bistandsarbeiderne Kayla Mueller og Peter Kassig ble alle bortført og drept av IS-cellen, som ble beryktet under tilnavnet The Beatles fordi de hadde britisk aksent.

Medlemmene av gruppen vokste opp i London og vervet seg til å kjempe for ekstremistgruppen IS i Syria. Der endte de opp som fangevoktere for vestlige gisler. Amerikanske myndigheter mener gruppen kuttet hodet av 27 gisler.

