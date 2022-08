annonse

Stortingsrepresentant Marius Nilsen, som er energipolitisk talsperson for Frp, refser statsministeren i et innlegg på Facebook, i etterkant av torsdagens partilederdebatt.

Nilsen peker på statsministerens påstander om at det har vært et par år med lite nedbør og lav fyllingsgrad i magasinene, og at dette sammen med krigen i Ukraina har gitt oss en krise, med lav magasinfylling i dag.

– Det er ikke korrekt! skriver Nilsen.

– Ved inngangen på 2021 rant magasinene over i Sør-Norge. Det var historisk høy fyllingsgrad, så tiltok eksporten dramatisk utover året, de to siste kablene kom i drift og utvekslingen med blant annet Sverige ble redusert på grunn av at de hadde store problemer med nettet (grunnet nedleggingen av kjernekraftverk). Vi er nå i dagens situasjon hvor magasinene er bunnskrapt grunnet ukontrollert eksport som har tømt magasinene våre, som var overfylt for så lite tid som bare 1,5 år siden, skriver Frp-politikeren videre.

Marius Nilsen viser til en graf fra NVE der det fremgår at vannmagasinene hadde svært høy fyllingsgrad på begynnelsen av 2021.

– Vi har gått fra overfylt til bunnskrapt på 1,5 år, selv med normal tilsigsmengde. Dette er grunnet fullstendig handlingslammelse og vanstyre, og det statsministeren påstår er ikke riktig.

