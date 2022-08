annonse

Momsen ble innført før Norge fant olje, dengang staten trengte penger. Det var et nødvendig onde i de tider, sier en innsender.

– Men i dag, når statskassen og oljefondet renner over av penger, så trengs ikke momsen. Den har til og med blitt økt til 25 %, skriver en innsender i Sunnmørsposten, og legger til:

– Hadde vi avviklet hele momsen hadde blant annet drivstoffprisene blitt redusert med 25 %. Og alle andre varer også. Maten hadde blitt 15 % billigere. Dette hadde i sin tur dempet inflasjonen.

Innsenderen skriver videre at så har vi den særnorske CO2-avgiften. Han sier at den er bare 1,78 kroner per liter bensin og 2,05 for diesel, og kaller den helt meningsløs.

– CO2-utslipp er nemlig bare bra for verden. Kloden blir grønnere jo mer CO2 som blir sluppet ut. Våre utslipp av CO2 er 1,5 ganger så tung som luft, og derfor legger den seg mot bakken til glede for all plantevekst, som brukar den som mat. Fotosyntesen bruker karbonet i CO2 til gjødning og skiller ut oksygen som vi puster inn, samt vann, slik at jorda ikke tørker inn, sier han, og fortsetter:

– Dette er det stikk motsetning til påstanden om at CO2 øker temperaturen i atmosfæren og dermed her på jorda, og at jorda tørker opp.

