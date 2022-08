annonse

annonse

I en måling i Klassekampen svarer to av tre at de synes regjeringen har håndtert strømkrisen svært dårlig eller nokså dårlig.

Målingen, som er gjennomført av Sentio for Klassekampen, viser at 44 prosent av de spurte mener regjeringen har håndtert den høye strømprisen svært dårlig, mens 22 prosent av de spurte svarer at håndteringen har vært nokså dårlig.

Klassekampen har kontaktet alle Aps ordførere i Agder og Rogaland om undersøkelsen. Flere sier de stiller seg bak resultatene.

annonse

«Ikke framme i skoene»

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sier til avisa han ville svart «nokså dårlig» på meningsmålingen.

– Når du kommuniserer at du følger situasjonen nøye, da er du ikke framme i skoene, altså. Kommunikasjonen har vært dårlig, og det har framstått som passivt, sier Wirak.

Verken eller

I en tilsvarende måling Respons Analyse har utført for VG svarer 57 prosent at mener regjeringen har håndtert strømkrisen «svært dårlig» (30 prosent) eller «ganske dårlig».

annonse

I denne undersøkelsen svarer 28 prosent av de 1.000 spurte at de mener regjeringen har håndtert strømkrisen «verken godt eller dårlig». I Klassekampens måling er det tilsvarende tallet på dette svaralternativet under 20 prosent.

– Jeg tror at de som har svart rett her, er de som har svart «verken godt eller dårlig». Det er en tredel, så vi får finne litt trøst i det, sier parlamentarisk nest­leder for Senterpartiet på Stor­tinget, Geir Pollestad (Sp), til VG.

Han legger til at de vet folk er misfornøyde, og at det er rom for forbedring i regjeringens arbeid.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT