Tidligere styreleder i Statnett, Kolbjørn Almlid, sier det ikke ble tatt lett på analysene som i 2012 lå til grunn for regjeringens beslutning om å bygge kraftkabler. Han advarer også mot å «skyte nedover».

I et intervju i juli sa tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) at han åpenbart ble feilinformert da han i 2012 godkjente kraftkabler til utlandet. Han sa at ingen norsk politiker ville skrevet under på strømkabelavtalene gitt den kunnskapen vi har i dag, melder NTB.

– I dette tilfellet har beslutningsgrunnlaget vært for dårlig, og da får du beslutninger som er dårlig, uttalte Borten Moe, som i dag er forsknings- og høyere utdanningsminister i regjeringen.

I et intervju i Adresseavisens lørdagutgave, sier daværende styreleder i Statnett, Kolbjørn Almlid, at han mener en statsråd ikke kan legge skylden på andre.

Almlid satt som styreleder fra 2011 til 2015. Han har også vært nestleder i Senterpartiet og statssekretær i Olje- og energidepartementet rundt 1990, skriver avisen.

Han omtaler det som interessant dersom Borten Moe «skyter nedover».

– Det er god statsskikk i at statsråden har det konstitusjonelle ansvaret for beslutninger som tas innenfor sitt område, basert på innstilling fra underliggende etat. Så er det selvsagt viktig at det som kommer nedenfra er riktig. Det er ikke slik at vi tok lett på den saken der, sier Almlid, ifølge NTB.

