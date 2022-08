annonse

Det eneste sikre en kan si om det grønne skiftet er at de rike blir rikere og de fattige enda mer fattige. Er det en villet politikk?

Det spørsmålet kan en ikke stille til politikere, i så fall blir det som å putte penger på en automat. Ut kommer det ordflommer om krise og internasjonale forpliktelser, og ikke minst krig i Ukraina. Det er alt annet enn deres ansvar, forståelig nok. En politiker tar bare ære av det som går bra, resten skylder de på andre. Men er det slike ledere vi trenger, slike som er ordflinke med en glatt tunge. De kan til nøds fungere til vanlig, men nå er det vanskelige tider. I alle fall for mange nordmenn. Det er ikke bare en ting som har blitt dyrere, alt har blitt mye dyrere. Dette er også nødvendighetsartikler, slik som strøm, bensin og mat. En kan knipe igjen litt, spise mindre, sykle, slå av lamper og skru ned varmen. Med de prisene har mange fått problemer, selv om regjeringen skryter av at strømstøtten er en norsk oppfinnelse og er helt unik i verden. Men avgiftene vil de ikke røre, de skal innkreves, og det selv om statskassen er så full at den renner over.

– Paradokset med de høye strømprisene – der stadig flere får det økonomisk vanskelig, mens kraftselskap og den norske stat går med milliardoverskudd – ser grellere ut for hver dag som går, skriver Mari Eifring i Klassekampen.

Vel har Eifring bakgrunn som politiker før hun endte i Klassekampen, men hun kommer fra Rødt, og de og Frp er de eneste partiene på Stortinget som vil gjøre noe med avgiftene på strøm. Alle de andre partiene har stemt imot. Mulig de ikke bryr seg om de som sliter med å få endene til å møtes, kanskje fordi det ikke angår dem selv. Politikere har som kjent pendlerleilighet og kan også skrive reiseregninger. Det er verre med vanlige folk, de må betale alt selv, og om de ikke greier det så ender de i inkassokverna. Noe som gjør vondt verre.

Men hva skal politikerne med alle pengene, skal det gå til det grønne skifte?

En kan nok ikke kalle det grønne skiftet et sort hull, siden pengene som øses ut endre opp i noens lommer, i dype lommer. Havvind og batterifabrikker er noe helt nytt i Norge, brått skal vi bli ledende i verden. Det skal bli den nye oljen, men det er få som ser en lønnsomhet i dette, om da ikke staten kommer opp med penger, mye penger. Da dukker det opp investorer, men da som kortsiktige, og får med seg oppturen før de selger seg ut. Det er ikke de som sitter igjen med risikoen, det blir strømkundene og bensinkjøperne.

Det er slik politikerne skal få gjennomført sitt grønne skifte. De har nemlig på vegne av oss inngått forpliktende avtaler med politikere i andre land at vi skal bli klimavennlige, koste hva det koste vil. Men de har ikke fortalt oss hvor mye det vil koste. Bare at det er krise og at vi må stramme inn livreima for å redde klima. Når det gjelder klima skal det ikke stå på penger, i alle fall andres penger. At Norges utslipp er som et musepiss i havet er fornektende argumenter som ikke hører hjemme i politikeres prinsipper og visjoner. Den humanitære stormakten Norge er nemlig bjellesauen, og viser vi vei kommer Kina og gjengen etter. Det skjønner politikere, godt.

Det grønne skifte blir dyrt

Klimaminister Espen Barth Eide mener folk må være forberedt på at omstillingen til et grønnere samfunn vil koste.

– Dette er ingen gratis lunsj. Omstillingen vil koste, det må vi være ærlige på. Men det koster mer å la være. Jo mer klimakrisen utvikler seg, jo mer penger må vi bruke på klimatilpasning. Og det vil bli dyrt, sier han.

Det grønne skiftet blir vel så innmari dyrt at det ikke er lønnsomt før strømmen blir like dyr. Da kan de selges på helt like økonomiske «vilkår».

