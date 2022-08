annonse

annonse

Eksplosjoner og droneangrep langt fra frontlinjen, blant annet på Krim-halvøya, viser at Ukraina har evne til å angripe russiske styrker bak fronten.

De russiske nyhetsbyråene RIA og Tass melder ifølge Reuters og The Guardian at russisk luftvern trolig traff missiler over havnebyen Jevpatorija på vestkysten av Krim-halvøya fredag kveld.

Den russiske guvernøren i Sevastopol, som er hovedbasen til den russiske svartehavsflåten på russisk-okkuperte Krim, sier at en drone natt til lørdag ble skutt ned og falt på taket av flåtehovedkvarteret i byen.

annonse

– Den falt på taket og brant, sier guvernør Mikhail Razvojaev og publiserte et bilde av det ødelagte taket på stabsbygningen, der han beskyldte ukrainerne for angrepet.

Videoer og bilder som sirkulerer i sosiale medier, som ikke er verifisert, viser en røyksky som stiger til værs etter en eksplosjon.

Droner ved Kertsj

Kvelden før ble det også meldt om mange eksplosjoner over Krim, blant annet i Sevastopol og ved Kertsj ved innkjøringen til den lange broen over Azovhavet til russisk fastland.

annonse

Tass viser også til lokale okkupasjonsstyrker som melder at russisk luftvern skjøt ned seks ukrainske angrepsdroner ved byen Nova Kakhovka, øst for russisk-okkuperte Kherson.

For halvannen uke siden ble over halvparten av den russiske svartehavsflåtens jagerfly ødelagt eller satt ut av spill i enorme eksplosjoner på flybasen Saky på kysten av Krim, og en uke etter var det nye store eksplosjoner i et ammunisjonslager i området, som russerne innrømmer kan være ukrainske sabotørers verk.

Og i juli traff en drone også flåtehovedkvarteret i Sevastopol, og det ble da meldt om fem sårede.

Venter flere eksplosjoner

En høytstående ukrainsk embetsmann sier at halvparten av hendelsene på Krim er ukrainske angrep av ymse slag, utført av sabotører, mens resten skyldes russisk uforsiktighet.

Uten å ta seg ansvaret for angrepene, sier ukrainske topper at det kan ventes flere eksplosjoner, og at Krim ikke er et trygt sted å oppholde seg.

Allerede har tusener av russiske turister som nøt strandlivet på halvøya, flyktet hjem igjen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT