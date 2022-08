annonse

Etter Ukraina-besøket advarer Oslo-byrådsleder Raymond Johansen (Ap) nordmenn mot å bli for opptatt av det som står oss nærmest, som strøm og bensinpriser.

– Jeg forstår de problemene mange sliter med nå, med økende priser. Men det å ikke tro at det er sammenheng mellom energiforsyningen i Europa og krigen i Ukraina, er i beste fall naivt og i verste fall farlig, sier Johansen til NTB.

Under oppholdet i Ukraina besøkte Johnasen både president Volodymyr Zelenskyj og Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko. Ifølge Johansen var beskjeden fra Zelenskyj klar:

– Det man frykter nå, er selvfølgelig at vi som europeiske nasjoner blir oss selv nærmest. At vi bare blir opptatt av våre egne ting, og ikke vil forstå at Ukraina ikke bare kjemper for sin egen frihet, men også våre menneskerettigheter, sier han.

Advarer mot nasjonalistiske strømninger

Johansen er styremedlem i det europeiske storbynettverket Eurocities, som representerer i overkant av 200 byer i Europa. Et av formålene med turen var å lage en avtale for samarbeid om gjenoppbygging av Ukraina etter krigen.

– Kollegaene jeg reiste sammen med, opplever alle de samme utfordringene i sine hjemland, med fokus på dyrtid og skyhøye priser på energi, drivstoff og mat. Faren er at man bare presser fram nasjonale løsninger, og ikke lenger kan gi Ukraina det de trenger av våpen og økonomisk støtte, sier Johansen.

President Zelenskyj framhevet ifølge byrådslederen viktigheten av å vinne infokrigen – at Putin ikke må lykkes i å splitte Europa.

– Vi ser jo at et neofascistisk parti holder på å bli valgt i Italia, et av EUs aller viktigste land. Vi så det i det franske valget, og vi ser det flere steder at de nasjonalistiske kreftene vokser fram. Det kan gå på bekostning av solidariteten og det å støtte Ukrainas frihetskamp.

– Wake-up-call

Johansen og de andre ordførerne besøkte hovedstaden Kyiv, Butsja, Irpin og Borodjanka, hvor de fikk se krigens ødeleggelser og grusomheter med egne øyne.

– For meg ble dette en veldig wake-up-call om at noen kamper er viktigere enn andre, sier han.

Johansen argumenterer med at alternativet blir så mye verre hvis Ukraina ikke klarer å vinne krigen.

– Det vil være så dramatisk at det vil true vår måte å leve. Det er verdt å kjempe mot at slike krefter vinner fram med aggressiv vold og militærmakt, sier han.

