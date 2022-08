annonse

Tre personer fra Extinction Rebellion ble arrestert etter å ha forstyrret partilederdebatten under Arendalsuka. Flere fra gruppen ble også forvist fra Arendal av politiet.

– Vi har vel egentlig kommet dit at vi føler normal demonstrasjon ikke strekker til lenger. Vi har ikke tid til å prate lenger, sier en klimaaktivist til Dagbladet, og røper hvorfor:

– Sånn vi holder på, med overforbruk, ødeleggelse av naturen og utslipp, vil vi i løpet av noen tiår gå vi tom for kritiske ressurser som vi er avhengige av. Man trenger ikke engang å snakke om klima for å skjønne at dette er et stort problem.

Han sier alle snakker om et grønt skifte samtidig som vi skal ha en eventyrlig vekst økonomisk og ellers. Det er ikke forenlig, mener han, og hevder at det er ikke plass til det.

Klimaaktivisten har blitt arrestert av politiet mange ganger og er kjent med celler og varetekt. Men han tar den risikoen.

– Ja visst tenker jeg på det. Det er en belastning både å bli arrestert og i noen tilfeller: glattcelleopphold, sier han til Dagbladet.

En minimal forstyrrelse

Selv mener han at å avbryte politikere under partilederdebatten er «ganske harmløs».

– Hvis du ser litt stort på det, så var det jo ganske harmløst. Det var en minimal forstyrrelse, og ikke fare for liv og helse. Vi var ytterst fredelige, som alltid, påstår klimaaktivisten.

Extinction Rebellion bidrar med en million kroner, i bøter

Klimaaktivistene i Extinction Rebellion har gjort seg bemerket for sine aksjoner. De har forstyrret Stortinget, limt seg fast på vinduer og dører samt forstyrret morgentrafikken slik at mange har kommet for sent på jobb.

Men dette har ikke vært kostnadsfritt. Mang en gang har de ikke etterfulgt politiets pålegg, og har derfor blitt innbrakt til arresten. Der har de blitt sittende og deretter blitt bøtelagt.

– Politiet i Oslo gir 19.000 kroner i bøter og tolv timer på glattcelle for å demonstrere i trafikken. I andre europeiske land blir man kjørt bort uten tiltale. Hvorfor er Norge så annerledes?, spør en talsperson for Extinction Rebellion i Klassekampen.

