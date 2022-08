annonse

Leder av tenketanken Civita, Kristin Clemet, etterlyser media som kritiserer hverandre.

– Et veldig stort problem i Norge er at det ikke er åpen debatt mellom medielederne i Norge. De kritiserer ikke hverandre, og det er et stort problem for demokratiet, mener hun.

Dagbladets ansvarlige redaktør, Alexandra Beverfjord, reagerer negativt på kritikken.

– At de store mediene i Norge ikke dekker hverandre, er synsing fra Clemet. Analysen hennes blir for enkel. Mediene dekker jevnlig hverandre. Mediekommentatorer kritiserer andre medier for retning og valg, sier hun til Medier24.

Clemet gikk ut mot norske medieledere i en kommentar publisert i Minerva. Det var et motsvar til en kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet som etterlyste næringslivstopper i den offentlige debatten.

– Dagbladet … har utviklet seg på en måte som mange oppfatter som problematisk og kontroversiell. Det vrimler med kritikk mot Dagbladet, men [Alexandra Beverfjord] deltar ikke i den debatten, sa Clemet fra scenen i Arendal.

Men Beverfjord er uenig:

– Vi har en unik posisjon som meningsavis, som vi ivaretar hver dag for å bidra til den offentlige debatten, skriver hun i Dagbladet.

