Statsminister Magdalena Andersson er «sjokkert over hensynsløsheten» i angrepet på et kjøpesenter i Malmö, der et tilfeldig offer ble alvorlig skadd.

Ifølge NTB, ble en 31 år gammel mann drept i hendelsen, som som politiet omtaler som en gjengrelatert skyteepisode på kjøpesenteret Emporia fredag. Angrepet var ifølge politiet rettet mot mannen, men en kvinne som tilfeldigvis var på stedet ble truffet av skudd og alvorlig skadd.

– Jeg er sjokkert over hensynsløsheten i denne handlingen. Jeg tenker på alle dem som fryktet for sine liv og naturligvis er veldig oppskaket, sier statsministeren.

Mange mennesker var ute på handletur da skyteepisoden fant sted ved 17-tiden. Flere søkte tilflukt i butikker da gjerningspersonen åpnet ild.

– Det må ha vært en fryktelig opplevelse og skapt redsel, sier Andersson på en pressekonferanse lørdag.

– Når samfunnet angripes, så må det også forsvare seg. Politiet har min og hele det svenske folkets støtte i arbeidet, fortsetter hun.

Mindreårig

En 15 år gammel gutt er pågrepet, mistenkt for å stå bak skytingen.

Andersson sier hennes parti Socialdemokraterna nå vil se nærmere på ordningen med strafferabatt for yngre lovbrytere. Gitt hans unge alder, hvis den mistenkte 15-åringen blir dømt for skytingen på kjøpesenteret, er den maksimale straffen fire år i en lukket omsorgsordning for ungdom.

– Vi ser på hvordan vi bør behandle dem som er under 18, sier hun, og understreker at det også handler om å stanse rekrutteringen til kriminelle gjenger.

– Ungdommer skal ha andre perspektiver enn å lokkes inn i de kriminelle gjengene. Det handler om å ha gode forbilder, foreldre som går på jobb, snakker svensk og betaler skatt, sier Andersson.

