Makspris kan synes som et godt og enkelt grep for å bøte på de økte strømprisene i Norge. Men Vårt Land hevder at det har flere negative og alvorlige konsekvenser.

– Grunnen er at en makspris ikke gir folk grunn til å spare strøm, fordi kraftprisen generelt blir rimelig. Norge er avhengig av at alle som kan, sparer strøm på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere. Setter vi inn en flat makspris vil det ikke føre til at alle som har råd setter inn energiøkonomiserende tiltak, skriver Vårt Land, og legger til:

– Det er nå viktig at befolkningen forstår at Europa er i en svært alvorlig situasjon, og at Norge må være med å bidra til strømsparing og strømutveksling.

Vårt Land forteller at Putins energikrig krever europeisk samhold. Dessuten er vi midt oppe i en klimakrise som gjør det nødvendig å ta klimaansvar og spare på energi. En slik tilnærming er den eneste ansvarlige.

De mener det er ingen grunn til å ha en flat strømpris som også gjør luksusforbruk billig, slik som oppvarming av bassenger og rom som ikke brukes.

– Dersom folk har råd til slikt strømforbruk har de også råd til å sette inn energisparende tiltak, sier Vårt Land.

