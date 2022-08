annonse

annonse

Hvis Norge skal innfri Parisavtalen så må klimagassutslippene kuttes betydelig de neste åtte årene. Men det forutsetter statsstøtte.

– Hvis dette skal gjøres med norskprodusert strøm, må tempoet opp både i utbygging av nye vindkraftverk og elektrifiseringen av energiforbruket. De største kuttene må gjøres innen industri, transport og petroleum, skriver Energi Norge.

Det viser Fornybarometeret som ble lagt frem av Energi Norge på Arendalsuka. For å nå målet om åtte år så må andelen fornybar energibruk øke fra dagens 52 prosent til 80 prosent. Men den fornybarandelen har kun økt med 5,4 prosent siden 2010.

annonse

Energi Norge er en landsomfattende kombinert arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kraftnæringen i Norge. De 275 medlemsbedriftene er strøm- og varmeprodusenter, samt distributører over hele Norge, til sammen organiserer de ca 99% av kraftproduksjonen og distributørene for ca 90% av strøm- og varmeforbruket. Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, skriver Wikipedia.

Les også: Strømselskap promoterte «klimafornektelse» (+)

annonse

Tall fra SSB viser at våre utslipp ble kuttet med 0,3 % fra 2020 til 2021, og at de siste åtte årene har Norge redusert utslippene med 4,5 millioner tonn. I praksis betyr det at de neste åtte må vi kutte 26 millioner tonn. Hvis vi skal gjennomføre regjeringens mål. Det innebærer elektrifisering av sokkelen, men reduksjon av utslipp er ikke lønnsomt, så her må staten inn med støtte.

Les også: Nettavisen lagde sak på at Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene: – Jeg ler meg halvt i hjel (+)

Lite sammenheng mellom politiske mål og virkemidler

– Slik støtte finnes knapt i virkemiddelapparatet, noe som tyder på lite sammenheng mellom politiske mål og virkemidler, sier Kroepelien, og vil ha fortgang i systemet:

– Konsesjonsbehandlingen av stor vannkraft må gå betydelig raskere. I tillegg vil oppgradering og utvidelser av eksisterende vannkraft, satsing på energieffektivisering i bygg og økt utnyttelse av fjernvarme bidra. Samtidig må det investeres stort i strømnettet, slik at strømmen kommer frem til de som trenger den.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse