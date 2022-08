annonse

Liz Cheney er en elite fra et politisk dynasti som ikke klarte å forstå hvilke krefter hun utløste; en som er ute av kontakt med den politiske retningen og stemningen til flertallet i USA.

Den konservative kommentatoren Micah Meadowcroft har påpekt et interessant aspekt ved Liz Cheneys valgtap:

Det er noe nesten hedensk beundringsverdig med Cheneys forpliktelse til å fortsette farens arbeid og opprettholde hans gode navn. Hvor romersk – en imperialist som misbruker republikansk dyd (noe senromersk også, en familie som ofrer en datter til den eldstes politiske ambisjoner). Valget av Trump- og Amerika Først-kandidater har vært en avvisning av en spesiell idé om amerikansk styrke og amerikansk internasjonalt lederskap; de er en fordømmelse av presidentskapet til George W. Bush og Dick Cheney.

Det vil være hundrevis av fremtidige analyser om valgtapet til Cheney, hvorav de fleste vil forsøke å forklare forutsetningene. USA er en endret og tuktet hegemon fra hva landet var i 2002, så den dynastiske etterkommeren som var kritisk til en minimalt innblandende president, som forsøkte å trekke USA ut av Afghanistan og til og med Syria, er utvilsomt malplassert i den nåværende konservative bevegelsen. Dette er en eldre konservatisme som vender tilbake til sin opprinnelige form – basert på minimal utenlandsk intervensjon, forviklinger, utenlandsk bistand og revolusjonær aktivisme, med mindre det er absolutt nødvendig. En bredere sammenligning med en annen sen republikk er derfor fornuftig og på sin plass.

Tenk et øyeblikk på at intet system eller samfunn er uten eliter, ettersom organisasjonen av enhver høytstående sivilisasjon er iboende hierarkisk, og ethvert system trenger en form for delegert ekspertise og beslutningstaking. I et monarkisk eller imperialistisk system er ting ganske opplagte, og det er ikke mye rom for politiske valg. Ting blir imidlertid komplisert i republikker, hvor det grunnleggende konseptet er likhet under loven. Det er her hvor den stilltiende kontrakten mellom eliten og de styrte i ethvert system skjer i historisk perspektiv, hvor et sett av individer gis forhøyet status i samfunnet, med den forståelsen om at de vil handle i god tro og tenke på interessene til sine medborgere først, i stedet for et imperialistisk verdensbilde om å fikse kloden. Medborgerskap kommer med en distinkt identitet, som er dannet på et grunnlag av et delt offentlig rom og en sosial kontrakt.

På samme måte skjer ikke populisme bare tilfeldig. Den har sosiale og økonomiske årsaker, spesielt synlige når befolkningen innser at elitene ikke er i stand til å styre rettferdig, og de styrte nekter å samtykke til vanstyret. Før Cæsar kom på scenen, vaklet Roma allerede på randen på grunn av konkurranse innad i eliten, og Cicero beskyldte allerede romerne for å ønske Cæsar velkommen, som rett og slett lovet å strømlinjeforme styringen og dekke deres materielle behov. Den romerske eliten slo seg i imidlertid sammen mot populisten i sin tid, og startet en borgerkrig som resulterte i republikkens sammenbrudd.

Cheneys høye og grensesprengende vrangforestillingsretorikk til side, er politikken hun fremmer direkte skadelig for republikken hun hevder å bevare og kjempe for. Folket som demokratisk stemte henne vekk uten noen russisk innflytelse overhodet, er imidlertid langt mer bekymret for en funksjonelt mislykket stat på den sørlige grensen, lammende inflasjon, ubegrenset skattefinansiert utenlandsk bistand og offentlige utgifter, rase-essensialisme i skolene og en bedriftsfinansiert krig mot grunnleggende biologi. Og da eliten de stemte på nektet å reversere retningen enten ved lov eller makt, ble de styrte naturlig nok tilbøyelige til å stemme på populister. Cheney trodde selvfølgelig at de «styrte» enten er under påvirkning av utenlandsk desinformasjon, eller enda verre, akkurat som Cicero, mente at en del av hennes landsmenn var håpløst fornedret.

Likevel er det ikke en eneste krig som hun ikke har støttet under sin periode som kongresskvinne – på jakt etter et stort korstog hjemme eller i utlandet, og dermed presset den amerikanske republikken mot insolvens. Hun støtter helt åpenbart nå konfrontasjon med Russland, og går imot den stigende nasjonalistiske faksjonen innenfor rekkene til hennes eget parti – den eneste motstanden mot ytterligere engasjement i Europa, utvidelse av NATO og ubegrenset utenlandsk bistand, som i økende grad reflekterer folkets vilje. I mellomtiden er høyre-internasjonalistene, så vel som venstresiden, med på nok et nytt korstog mot «fascisme» i utlandet og hjemme. De er alle bekymret for «desinformasjon» og fremveksten av «ytrehøyre-retorikk» og trusselen som Russland, Viktor Orban, Brexit og Donald Trump utgjør mot «demokrati», omtrent som Cheney selv. Hennes tilhengere i media mener hun må ødelegge det nåværende republikanske partiet for å redde det. Av den grunn startet Cheney en ny politisk handlingskomité (PAC), hvor hun vil ta penger fra givere, bruke mer midler enn motstanden sin før hun taper, og påkalle Lincoln fordi hun har som oppgave å redde unionen i hodet sitt.

Men Liz Cheney er ingen Cicero, eller Lincoln, uansett hvor mye hun liker å late som og leke skuespiller. Men i likhet med Cicero er hun en elite fra et politisk dynasti som ikke klarte å forstå hvilke krefter som hun har utløst; en som er ute av kontakt med den politiske retningen og stemningen til flertallet. Det er hennes imperativ å stå og fortsette å være under lammende vrangforestillinger, både med tanke på hennes betydning og hennes verdensbilde. Men vrangforestillingen hennes minner om den legendariske realisten Hans Morgenthaus advarsler om en annen storslått politisk mester, men med en mye bedre forståelse av virkelighet og rettferdighet: «Det er en farlig ting å være en Machiavelli uten virtù [dyd].»

Denne kronikken ble først publisert i The National Interest. Den har blitt oversatt fra engelsk.

