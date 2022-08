annonse

Thor Haakon Bakke sitter i byrådet i Bergen for MDG og frykter at Bergen kan bli «kjip» etter neste års lokalvalg.

– I tiår etter tiår har man spredt rundt seg med motorveier og bygget en enormt bilbasert by. Og nå jobber man med å snu det. Det har vært en liten katastrofe for klima, for naturmangfoldet, for luftkvaliteten og en menneskevennlig byutvikling, sier Bakke til Dagbladet, og legger til:

– Det overrasker meg over hvor mye av jobben min som består av å måtte forklare hvorfor bra ting er bra.

Bakke er byråd for klima, miljø og byutvikling, og mener at det er bra med en klima- miljø og menneskevennlig by, og at han og MDG har gjort mye for oppnå det. Men frykter dette kan bli borte.

– Helt siden begynnelsen av 90-tallet har politikere i bystyret snakket om at de har lyst på «god stemning», en «grønn by». Det har vært «halloi, sjalabais og kjempestemning», liksom. Samtidig som de har sagt alt dette, har de sprengt skogen, bygget ned matjorda og fortsatt en bilbasert utbygging. Alle de tingene som er dårlig for natur, klima og bomiljø, sier MDG-byråden, fortsetter:

– Da blir det kjipere kvalitet, mindre sol, mer skygge, kjipe, stygge fasader, mindre bade- og lekeplasser. Det blir tilfeldighetenes by.

Bergen topper listen i den nasjonale Sykkelundersøkelsen 2022

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i ut fra et brukerperspektiv. Deretter kårer Syklistenes Landsforening Norges beste sykkelby. Rundt 900 bergenssyklister har i løpet av sommeren sagt sin mening om hvordan det er å sykle i Bergen, det viser en oversikt fra Syklistenes Landsforening, som har gjennomført undersøkelsen.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, sier det er viktig med konstruktive tilbakemeldinger for å skape et best mulig tilbud for alle som sykler i Bergen.

− Det utrolig gøy at bergenserne engasjerer seg og kommer med innspill til arbeidet vårt. Vi ønsker at flest mulig skal velge sykkelen som transportmiddel i hverdagen. Det er bra for både klima og egen helse, og viktig for en bærekraftig byutvikling, forteller byutviklingsbyråden til Bergen kommune.

