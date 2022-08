annonse

annonse

Torsdag på MSNBCs «The ReidOut» advarte vert Tiffany Cross om at «en borgerkrig er her», som følge av voldelig retorikk angående FBI i etterkant av razziaen på Trump bolig Mar-o-Lago i Florida.

Cross foreslo at det var på tide å begynne å «forberede seg på faktisk vold» fordi to personer prøvde å «erklære krig med FBIs feltkontorer.»

– Man har millioner av mennesker som ser på et propagandanettverk hver kveld. Også, som om det ikke var ille nok – det er et ekstremistisk nettverk i seg selv – har man disse utkantspopup-kanalene fra OAN til Newsmax, så har du komponenten for sosiale medier. Det toget har forlatt stasjonen. Det er finne ikke noe la oss forholde til retorikken. På dette tidspunktet tror jeg at vi må ha seriøse samtaler rundt forberedelse til faktisk vold, sa han.

annonse

Folk fortsetter å si at en borgerkrig kommer – jeg vil si at en borgerkrig er her. Og jeg mener ikke å være hyperbolsk. Vi kan bare se på hva som har skjedd den siste uken, siden alt dette har skjedd. Vi har hatt to personer som har forsøkt å erklære krig med FBIs feltkontorer. Jeg tror ikke på dette tidspunktet at vi kommer til å pakke kofferten og dra hjem og synge kumbaya.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT