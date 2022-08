annonse

annonse

Arbeidet med å erstatte utarmede russiske styrker visker ut grensen mellom sivile og militære stridende.

Ifølge Defense One, har Russlands store militære tap i Ukraina tvunget landet til å sende vernepliktige og straffedømte til frontlinjene. Et nytt senter i det okkuperte Ukraina trener russiske militære og sivile droneoperatører for kamproller mot ukrainske styrker.

Sivile som er trent ved det tre måneder gamle senteret i Donetsk, melder seg ikke formelt inn i militæret, meldte det russiske nyhetsnettstedet Argumenty i Fakty 12. august.

annonse

– Det er viktig å forstå at når man trener droneoperatører for bruk i krig, behøves en helt annen tilnærming enn når man trener en sivil pilot. Her, i tillegg til å studere tekniske og taktiske problemstillinger, er det nødvendig å trene folk i samhandling innad i enheten, jobbe med andre tilknyttede styrker og koordinere arbeidet i kampmannskaper, sier en ikke-navngitt grunnlegger av senteret til det russiske nyhetsnettstedet.

Les også: Russland bekymret for fremveksten av tyrkiske kampdroner i konflikten i Øst-Ukraina

Sam Bendett, seniorforsker ved tenketanken Center for a New American Security og rådgiver ved CNA Corporation, forklarer nærmere hva ordningen vil bety i praksis:

annonse

– Det er ikke klart hvordan «koordinert arbeid i kampmannskaper» skiller seg fra kamp. Og det visker ut grensen mellom sivile og tropper og skaper en ny type stridende, sa han.

– Vi må understreke at denne treningsinnsatsen utvisker sivile og militære linjer. Så på et tidspunkt vil denne enheten enten måtte legges inn i Forsvarsdepartementet offisielt, eller oppløses siden den setter sivile i fare, selv om de melder seg frivillig, la han til.

«Dronekrigen»

Begge sider har brukt mye droner siden den russiske invasjonen 24. februar. Russland skal ha mistet minst 600 av sine små, taktiske droner – lik de kommersielle dronene som hobby-brukere anvender. Dronesignaler kan blokkeres eller kapres for å avsløre plasseringen til operatøren, og gjøre ham eller henne til et enkelt mål.

Begge sider har også bevæpnet små droner for å slippe ammunisjon på fienden, som gjør «enhver luftbåren summende lyd til en grunn til terror», ifølge grunnleggeren av senteret.

– Så ukrainerne slapp en granat fra en drone på stillinger og soldatene våre er allerede i konstant spenning. De venter på at en drone skal dukke opp nå, noe som utgjør en trussel. Dette er et alvorlig psykisk press. De veksler taktikk. En gang kaster de av seg en slags ammunisjon, og så flyr de bare tomme inn og dette er et utrolig stress for folk. Folk blir moralsk slitne, de har fobier. Det er slitsomt, men vi er ikke langt bak dem i denne forbindelsen, sa han.

– Denne typen dronetrening vil fortsette å øke i betydning for begge sider ettersom krigen fortsetter og begge sider nå bruker et stort antall kommersielle droner. De begynner nå å i større og større grad å miste droneoperatørene sine til motangrep, noe som øker viktigheten av å opprette en konstant tilgang til trente individer som er i stand til å jobbe i kamp.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse