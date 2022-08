annonse

Tysklands statsminister Olaf Scholz stilte opp for et bilde med to kvinner, men ble overrumplet da de tok av seg på overkroppen for å avsløre et protestbudskap.

Slagordene de to kvinnene hadde skrevet på overkroppen, tok til orde for importforbud mot russisk gass som en reaksjon på Russlands invasjon av Ukraina i februar.

Tyskland er svært avhengig av gassforsyninger fra Russland, og full stans i leveransene har så langt ikke vært aktuelt for Scholz’ regjering.

Demonstrantene ble raskt fjernet av sikkerhetsfolk på stedet.

