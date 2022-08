annonse

Denne uka kom Ytringsfrihetskommisjonen med sin endelige rapport – kun dager etter knivangrepet på Salman Rushdie. Det er vanskelig å bruke ord som «påminner» eller «reaktualisering» når det knapt går tid mellom mellom slagene.

To og et halvt års arbeid med å undersøke og drøfte ytringsfrihetens kår i Norge er sluttført og rapporten ble overlevert Kultur- og likestillingsministeren mandag, første dag under Arendalsuka. Få timer etterpå spilles førpremieren av «Prosjekt sløseri», en NRK-dokumentar om Sløseriombudsmannen Are Søberg og kontroversene med kunstnere og rundt medlemmer av Ytringsfrihetskommisjonen. Dokumentaren følger samarbeidet mellom Søberg og kunstneren Morten Traaviks egen «Sløserikommisjon» og er et betimelig innlegg i debatten.

Som vi husker trakk Begard Reza seg i protest fra Ytringsfrihetskommisjonen i fjor sommer. Dråpen var nettopp at kommisjonen inviterte Sløseriombudsmannen til å delta på «innspillsmøte for kunstnere». Også de fleste store kunstnerorganisasjonene valgte samme vei og gjorde felles sak i et opprop mot kommisjonen gjennom det såkalte Kunstnernettverket. Norske Dansekunstnere hevdet da som Reza at flere av medlemmer deres opplevde trakassering og hets på grunn av Sløseriombudsmannens Facebook-side.

Nå har Morten Traavik, for tredje gang, utlyst dusør: «250.000 skattekroner fra Traavik.infos egen statsstøtte til den eller de som beviselig og offentlig kan og vil dokumentere straffbare trusler mot norske scenekunstnere med noen som helst logisk og rimelig kobling til Sløseriombudsmannens Facebook-harselering og/eller Sløserikommisjonen-prosjektets mange fasetter».

Vi får se hvordan det hele går. Filmen om «Prosjekt sløseri» ser i hvert fall ut til å ha blitt godt mottatt så langt. Extinction Rebellion ble derimot kansellert under Arendalsuka. Eller ‘arrestert’ som det gjerne kalles, for å ha forstyrret partilederdebatten. I tillegg ble flere andre fra gruppen bortvist fra Arendal av lovens lange arm.

Korstoget av woke fortsetter og listen over kritikere som kanselleres vokser på nett, i Hollywood og delstatene. Jordan Peterson er som kjent kansellert fra Twitter, samme med Gays Against Groomers, kristne og satiriske Babylon Bee samt Libs of TikTok. Denne uka ble også konservative Steven Crowder kansellert fra YouTube, enda en gang. Og «kongen av giftig maskulinitet», Andrew Tate, er nå kansellert på Facebook og Instagram – Meta har fjernet kontoene hans og utestengt ham for alltid.

En også mye diskutert sak nå er om den intellektuelle amerikaneren Sam Harris. Woke er han ikke, men i et intervju denne uka innrømmer han åpent å støtte sensur og at pressen la lokk på Hunter Biden-skandalen – hva enn som var nødvendig for å hindre Trumps gjenvalg, mener han. Heldigvis fordømmes uttalelsene fra både høyre og venstre, og som en opplysningstenker har nok Harris tapt mye troverdighet.

«Ung forfatter føler seg presset til å være på TikTok»

Mens Andrew Tate og andre politisk ukorrekte stemmer fjernes fra sosiale plattformer, kjenner forfatteren Rahma Hamed (22) seg presset til å være synlig der, melder NRK. Hun ble ferdig med sin andre bok for sju måneder siden, men har fortsatt ikke utgitt den fordi «gleden har blitt overskygget av forventningspresset om å promotere boka på sosiale medier». Torgeir Husby fra Forlaget Press (!) er en av flere som bekrefter at «synlighet er viktig for boksalget, spesielt for unge og lite etablerte forfattere».

I starten var det visst veldig gøy å få så mye oppmerksomhet, forklarer Rahma Hamed. Og «folk fra hele verden spurte hvor de kunne få tak i boka mi». Men så «merket hun hvor mye tid hun brukte på appen og hvor mye tilbakemeldingene fra de som så videoene hennes, påvirket henne». Ja, hun følte faktisk at «hennes popularitet på sosiale medier hadde mer å si enn at hun er en god forfatter». Sier forfatteren som nå har lastet med TikTok-appen igjen og er «motvillig tilbake på SoMe».

Freya er død. Lenge leve Freya

Fleskeberget Freya – fred være med henne – reddet kanskje norske mediers agurksesong, men har ellers lagt uforholdsmessig beslag på offentlige ressurser og badeliv, fjord og båter, spalteplass og oppmerksomhet. Og nå er «drapet» på hvalrossen blitt en verdensnyhet. Det er neimen ikke sikkert at engasjementet eller mengden oppmerksomhet står til (u)viktigheten.

Malena Chronholm Bøyesen, psykiatrisk spesialsykepleier og jordmorstudent, spør i hvert fall i Dagsavisen om det er «lettere å engasjere seg for en hvalross enn for homofile». Hun tar nok litt hardt i:

«Ikke lenge etter Pride-skytingen, skjer det igjen. Denne gangen er det en hvalross som blir skutt på. Jeg skroller igjennom innlegg etter innlegg på sosiale medier. Men det er noe som skurrer. Jeg sammenligner den enorme mediedekningen Freya har fått, med drapene i sommer.» Overdrivelsene til tross, kanskje hun har et poeng?

De rette proporsjoner

Når vi snakker om proporsjoner, så blir det kanskje statue av Freya også. I hvert fall er det opprettet en innsamlingsaksjon for dette og pengene renner inn. KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland mener «hele prosjektet er ren idioti» og reagerer på at det allerede er «samlet inn over 200.000 kroner til en statue av den døde hvalrossen». Dette er «tåpelig og navlebeskuende», sier Bjuland til Nettavisen:

«Akkurat nå er det mennesker på flukt og folk som lider av sult. Da er det egoistisk å samle inn penger til en hvalross-statue».

På den annen side er jo standarden allerede satt. Oslo kommune ødslet generøst med 14 millioner skattekroner til Tracey Emins «The Mother» – et psykotisk vrengebilde av Edward Munchs mor, like grusom i form og innhold. Freya stakkar blir sikkert rene havfruen i forhold.

«Flere flinke skulptører har tatt kontakt», sier initiativtaker Erik Holm til Vårt Oslo. Han synes dette er «drit gøy» og håper på – hold dere fast – at «statuen vil symbolisere de egoistiske valgene vi tar om å skyte ville dyr». Selv tenker jeg da, etter all forutgående utviklingshistorie og ved inngangen til årets jaktsesong, at det kan være lurt å komme seg litt ut av hovedstaden.

Ha en god søndag!

