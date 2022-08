annonse

annonse

Næringsminister Jan Christian Vestre vil nå bruke store summer på strømkrevende batterifabrikker.

Offentlige penger til Morrows batterifabrikk er ikke subsidier, hevder næringsministeren. Men leien er hemmelig, og Morrow kan kjøpe bygget når de vil, skriver Finansavisen.

Ifølge næringsministeren fra Ap skal investeringen bidra til å sikre at Norge forblir en industriell stormakt innenfor industri og en fornybar fremtid.

annonse

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

annonse

Morrow Batteries AS er et norsk foretak som ble etablert i 2014 for å produsere bilbatterier til elbiler. Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi er hovedinteressentene i fabrikkprosjektet, og har med seg Bellona-grunnlegger Frederic Hauge, skriver Wikipedia.

– Vi skal gjennom den største omstillingen i norsk økonomi noensinne, uttalte næringsminister Vestre under Arendalsuka.

Frederic Hauge fra Bellona var til stede og jublet.

– I dag er det tatt en avgjørende investeringsbeslutning på en fabrikk som Bellona med sitt batteriselskap BEBA har vært med å starte. Dette er en stor dag for meg, sier Hauge.

– Dette er en jubelens dag, sa styreleder i Morrow, Liv Monica Stubholt, og la til at dette ikke hadde skjedd uten Frederic Hauge og Bellona.

Les også: Forsikringsselskap hiver seg på klima-aktivisme: – Vi har betydelig innkjøpsmakt (+)

annonse

Kjell Magne Rystad skriver i Nettavisen at gladnyheten under Arendalsuka er en smilende næringsminister som røper at staten støtter selskapet Morrow med 67 prosent av en eiendomsinvestering på 480 millioner kroner.

– Produksjon av batterier er svært energikrevende, skriver Rystad.

Teknisk Ukeblad skrev i 2021 at batterifabrikken i Arendal vil bruke opp mot 2,6 TWh strøm i året. Rystad sier at med en strømpris på rundt fem kroner/KWh vil strømregningen bli 13 milliarder kroner i året.

– Selv et barneskolebarn forstår at det er strømprisen, og ikke kostnaden for fabrikktomten, som avgjør skjebnen til denne investeringen, mener han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT