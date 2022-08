annonse

Britisk etterretning mener Russland har problemer med å motivere soldater til å kjempe videre i Øst-Ukraina.

I sin nyeste etterretningsoppdatering vises det til en video som har sirkulert på ukrainske sosiale medier siden 15. august. Innholdet er ikke bekreftet av uavhengige instanser.

Den viser angivelig at deler av en militær enhet i den selverklærte folkerepublikken Luhansk øst i Ukraina nekter å være med i en ny offensiv i nabofylket Donetsk. De mener de allerede har gjort jobben de ble satt til, ettersom de har tatt kontroll over Luhansk og erklærer at de ikke vil kjempe videre tross trusler og represalier fra overordnede.

I rapporten hevdes det også at Russland har problemer med å få nok reservestyrker til å bli med i kampene i Donbas, regionen som både Luhansk og Donetsk er en del av. Dette skal ha ført til at det brukes økonomiske insentiver for å lokke flere til å delta i offensiven.

Russland omtaler krigen i Ukraina som en «militær spesialoperasjon», noe som innebærer at myndighetene ikke kan tvinge alle menn i vernepliktig alder til å kjempe i Ukraina, slik de kunne gjort hvis de hadde erklært krig.

