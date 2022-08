annonse

De krenkende ord som ble rettet mot politikeren Sikandar Siddique og hans foreldre da Folketinget åpnet i fjor, var ikke straffbare, fastslo København byrett mandag.

En 45 år gammel mann, som har bakgrunn fra det innvandringskritiske partiet Stram Kurs, sto tiltalt i saken. Påtalemyndigheten mente at 45-åringen burde dømmes for sjikane av en person i offentlig tjeneste, skriver NTB.

Episoden fant sted ved trappen til Folketinget ved åpningen 5. oktober i fjor.

«Pak dit lort og skrid hjem og pak din familie med, de er ikke velkomne her», ropte han.

Frikjennelsen vektlagte ytringsfriheten

Tiltalen gikk ut på at et medlem av Folketinget var utsatt for krenkelser under skjerpende omstendigheter fordi tilropet henviste til Siddiques etniske opprinnelse og hans tro. I tillegg ble det lagt vekt på at utbruddet kom på grunn av hans deltakelse i den offentlige debatt, melder NTB.

Den frifinnende dommen har imidlertid vektlagt ytringsfriheten, som er beskyttet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Retten konkluderer med at tilropet ikke var straffbart.

