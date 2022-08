annonse

Et flertall av russerne støtter Putins krig.



Mens ukrainerne lider under Vladimir Putins angrepskrig, har russere kunnet reise nokså fritt, til tross for at Visa og Mastercard ikke lenger virker og at russiske fly ikke lenger får bevege seg inn i europeisk luftrom.

Det har Russlands nærmeste naboer, herunder Finland, Estland og Polen, sett seg lei på. Synet av ubekymrede russiske turister støter den allmenne rettsfølelse, dessuten er mange russere tilhengere av krigen, argumenterer de.

16. august kunngjorde Finland at antallet turistvisa til russere fra 1. september reduseres med nitti prosent. Estlands innreisenekt for russere med turist-, forretnings- og flere andre visa trådte i kraft 18. august.

De seneste ukene har 2.500 russere daglig krysset grensen til Estland, hvorav halvparten med turistvisum i hånden, ifølge NTB. Latvia, Litauen og Polen har også foretatt eller varslet innskjerpelse av reglene.

Med Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen som pådrivere forsøkes det nå å løfte visumnekt for russere opp på EU-nivå. Selv om EU-kommisjonen og Tyskland har stilt seg avvisende til det, ble forslaget blant annet drøftet på det tysk-nordiske statsministermøtet i Oslo 15. august.

Jeg synes ikke det er riktig at de skal kunne reise og nyte turisttilværelsen mens Russland dreper ukrainere. Jeg forstår at folk er frustrert over at russere kan reise som om ingenting har skjedd.

– Finlands statsminister Sanna Marin

Der uttrykte Sverige usikkerhet til finnenes forslag. Det finnes argumenter for og imot, sa statsminister Magdalena Andersson. Tysklands forbundskansler Olaf Scholz advarte om at et forbud kan gjøre det vanskeligere for krigsmotstandere å forlate Putin-Russland.

Det at land etter land nå strammer inn sin visumpraksis, har russerne åpenbart fått med seg, skriver The Moscow Times. Nå flokker de til for å skaffe seg Schengen-visum. Fra reisebyråer får avisen opplyst at antallet søknader om visum har økt bratt nå i august.

Ikke navngitte russere som The Moscow Times har snakket med, oppgir forskjellige grunner for å søke om Schengen-visum. En sier visumet er kjekt å ha, mens andre trenger det for å besøke familiemedlemmer som bor i et Schengen-land.

Selv om de fleste land ikke har sluttet å utstede turistvisum til russiske borgere, fortelles det at søknadene om visum granskes nøyere enn før, herunder flybilletter, hotellreservasjoner og lignende dokumenter. Ikke minst skal flere land, herunder Sveits, Østerrike og Ungarn, ha begynt å begrense visaenes gyldighet til reisens varighet.

Tiden hvor man kunne søke om visum for en tredagers ferie i Europa og motta visum for tre til fem år, er forbi, sier en reisebyråaktør til The Moscow Times.

Et viktig spørsmål i saken om visumnekt er hvor mange russere som støtter Putins krig. Selv om oppslutningen spriker fra måling til måling, viser de et flertall på 58 til 80 prosent som i varierende grad stiller seg bak invasjonen.

I tidsskriftet Social Europe har forsker Svetlana Jerpyljev problematisert meningsmålingene. Hun viser til at nær alle gallupinstitutter i Russland er statslojale, at det ligger i russernes kultur å svare det som deres overordnede forventer å høre og ikke minst at krigsmotstandere er mer tilbøyelige til å avvise deltakelse i slike meningsmålinger.

Men også målinger fra Levada Center, regnet som Russlands eneste frittstående gallupinstitutt, viser vedvarende høyt flertall for krigen i Ukraina. Oppslutningen steg fra 74 prosent i april til 77 prosent i mai.

Det synes likevel å være aldersforskjeller i synet på krigen, antyder medierapportering fra blant andre Al Jazeera. Unge russere er jevnt over mer negative eller uforstående til krigen enn foreldregenerasjonen er.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttalt seg varmt om innreiseforbud for russere. Til The Washington Post sa Zelenskyj nylig at russerne «kan leve i sin egen verden frem til de endrer sin filosofi».

