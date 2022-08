annonse

Finlands statsminister er tatt i festing. Det må hun stå til ansvar for, overfor et mediekorps som er opptatt av alt mulig annet enn det som er viktig.

En av de siste dagenes «store» saker har dreiet seg om den finske statsministeren Sanna Marin, som ifølge medier og opposisjonspolitikere i Finland er både skruppelløs og uanstendig, fordi hun faktisk fester, danser og morer seg med gode venner. Gid, for en skandale.

Sanna Marin får svært mye støtte i kommentarfeltene rundt omkring. Om noe, så har videoklippene av henne gjort at mange liker henne enda bedre. Hun er et menneske. Hun har behov for å være sosial, more seg og koble av. Selv en statsminister kan ha bruk for det. Derfor er nyhetsverdien i disse klippene helt fraværende.

Av alle ting medier kan velge å skrive om nå; strømkrisen og dens årsaker, drastiske demografiske endringer, krig og konflikt, så er det altså en statsminister som kobler av i godt lag man blant annet velger å fokusere på, ikke bare i Finland, men i mange andre land også, Norge inkludert. Mange av våre største aviser er fra før stappet med kjendisfjas, sex og mye annet tull. Hadde de evnet å være vaktbikkjer for nordmenns fremtidige velferd og landets stabilitet i tillegg, så kunne det ha vært greit. Men det gjør de jo ikke. Mediene er i dag svært korttenkte og preget av sensasjon. De lange linjer, de viktige forutsetningene for et godt samfunn, er ikke på agendaen, i alle fall ikke i forholdsmessig grad.

Norge er et land der det hviles på laurbærene. Landet vårt er overadministrert, offentlig sektor sløser bort svimlende beløp på ting det store flertallet aldri ser snurten av, vi tar imot altfor mange innvandrere som ikke har forutsetninger for å kunne ta vare på seg selv og bli integrert. Sosialistenes premiss om at vi må beskattes hardere for å sikre bedre velferd enn i dag står altfor ofte uimotsagt, fordi media ikke evner å løfte offentlig sektors overforbruk og problematisere vanvittig pengebruk på innvandring, effektløse klimatiltak og alskens «gode formål» langt utenfor kjerneoppgavene de fleste er enige om.

I tillegg har vi underskrevet konsesjonsavtaler med land som Tyskland, som raserer egen energisektor midt i en energikrise, og som nå sluker norske vannmagasiner så de nærmer seg bunnskrapte, med enorme kostnader for norsk næringsliv og norske husholdninger til følge.

Enn så lenge har fortsatt mange nordmenn det ganske godt, og kan distraheres med brød og sirkus. Og der kommer saker som dette hysteriet rundt festingen til Sanna Marin inn. Den har akkurat samme funksjon som sexfikseringen, kjendistullet og det andre fjaset som preger aviser som VG og Nettavisen. Også Resett har syndet, men det er noe med forholdene her.

Janteloven spiller også en rolle i saker som den om Sanna Marin. «Se, denne flotte, vellykkede og elegante damen hygger seg, og er åpenbart også morsom å være sammen med. Fy skam seg». Dette er som ragebait for misunnelseskulten i nordiske velferdssamfunn.

Mediene vet at stoffet selger, og at det appellerer til nærmest dyriske tendenser hos mennesker. De klarer ikke å la være å publisere. De tjener på det på kort sikt, men på lang sikt?

Jeg tror at mange folk vil huske hvem som prøvde å si ifra, der det begynte å gå galt, og hvem som prøvde å distrahere folk.

