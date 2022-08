annonse

Fentanyl-overdoser har blitt den viktigste dødsårsaken for amerikanere i aldersgruppen 18-45 på relativt kort tid.

Administratoren for amerikanske Drug Enforcement Administration (DEA), Anne Milgram, sa fredag på et intervju på nyhetskanalen CBS ​​at to meksikanske karteller dreper amerikanere i «katastrofale og rekordhastigheter» med det syntetiske opioidet fentanyl.

– Det vi ser skjer hos DEA er i hovedsak at det er to karteller i Mexico, Sinaloa-kartellet og Jalisco New Generación-kartellet, som dreper amerikanere med fentanyl i katastrofale rekordhastigheter som vi aldri har sett før, sa hun og la til:

– Disse kartellene handler bevisst for å smugle fentanyl til USA og for å få folk til å kjøpe det gjennom falske piller, ved å skjule det i andre rusmidler. Alle midler de kan bruke for å skape avhengighet og tjene penger.

Epidemi

Nesten 108.000 amerikanere døde av narkotikaoverdoser i 2021, ifølge data fra det amerikanske folkehelseinstituttet Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Rundt 70 prosent av disse dødsfallene kan knyttes til fentanyl-overdoser. Det er den viktigste dødsårsaken til amerikanere i alderen 18-45.

I denne sammenhengen bemerket CBS-vert Tony Dokoupil at narkotikahandel har endret seg, hvor narkotikadealere tidligere forsøkte å «holde en person avhengig, få dem til å betale penger, men ikke å drepe dem.»

Milgram sa seg enig i påstandene:

– Hele narkotikaverdenen har endret seg. For det første er fentanylen som vi ser syntetisk, den er menneskeskapt. Det er viktig å vite at disse to kartellene kan lage en ubegrenset mengde. Alt de trenger er kjemikalier som de kjøper fra kinesiske selskaper, bringer dem til Mexico og syntetiserer enorme mengder. Det er viktig å forstå, forklarte hun.

– Den andre delen, er at narkotikahandel pleide å være hånd-til-hånd, i bakgater eller knyttet til en spesifikk forhandler som ville møte noen, la hun til.

Milgram forklarte at mange narkotikakarteller nå i tillegg har satt opp profiler på sosiale medier som Snapchat, hvor kjøpere ofte søker narkotiske produkter som Adderall eller Percocet.

Meksikanske karteller har også rekruttert tenåringer gjennom gaming, og tatt kontakt med dem gjennom WhatsApp.

Stor trussel

Milgram sa også at DEA nå jobber for fullt med å bekjempe trusselen fra kartellenes fentanylsmugling.

– Akkurat nå undersøker vi aktivt hver eneste mulige tråd vi kan følge opp, og vi ser veldig mye på hva vi kan gjøre i dette området, sa hun.

– Vår topprioritet er å beseire de to kartellene, fordi for å være helt klar, er det en ubegrenset mengde narkotika som de kan lage. Vi må stoppe det før det kommer fra Kina til Mexico til USA. Den andre delen er at ja, vi må være aggressive på dette, la hun til.

