annonse

annonse

Strømprisen på Østlandet og Vestlandet er over fire kroner kilowattimen i snitt tirsdag, noe som er ny rekord. Det blir også satt nye prisrekorder i hele Nord-Europa, melder NTB.

Den forrige rekorden i Sør-Norge ble satt rett før jul i fjor da døgnprisen kom opp i nesten fire kroner, skriver E24.

5,74 kroner per kilowattime (kWh) i Sørvest-Norge

annonse

De høyeste strømprisene tirsdag finner vi i Sørvest-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen der ligge på 5,74 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser foreløpige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Sørøst-Norge blir prisen 4,89 kroner per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir prisen 0,69 kroner, i Nord-Norge blir prisen 0,01 kroner, og i Vest-Norge blir prisen 4,6 kroner.

Ekstra avgifter

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene.

annonse

På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften, melder NTB.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 22 og 23 i Nord-Norge, da på 0,001 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst- og Vest-Norge 3,87 kroner, Sørvest-Norge 4,75 kroner og Midt-Norge 0,12 kroner.

Søndag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 6,063 og 0,0043 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 0,85 og 0,49 kroner per kWh.

Les også: Batterifabrikker kan bli svært kostbart for strømkunder og skattebetalere

Europa venter prissjokk tirsdag – lite vind

Ifølge Europower kan også resten av Europa vente seg et prissjokk tirsdag. Da vil det trolig bli satt prisrekorder i hele Nord-Europa.

– Lite vindkraftproduksjon kombinert med historisk høye kostnader for å produsere strøm fra gasskraftverk bidrar til de elleville prisene som er ventet, skriver nettstedet.

Ingen teoretisk grense

– Så lenge det er frykt for rasjonering av gass til vinteren, er det ingen teoretisk grense for hvor høyt energiprisene kan gå, skriver Europower.Prisstigningen i Storbritannia vil bli på over 18 prosent nyåret år på grunn av de skyhøye energiprisene, ifølge nye prognoser fra finansselskapet Citi.

Ekspertene anslår at konsumprisindeksen (KPI) vil bli 18,6 prosent i januar, noe som vil bety det høyeste nivået på nesten et halvt århundre. I juli nådde KPI-indeksen høyeste nivå på 40 år da stigningen var på 10,1 prosent, melder NTB.

annonse

Citi-analytiker Ben Nabarro mener imidlertid at prisstigningen vil hoppe til 14,8 prosent i oktober ettersom energiregningene stiger for britiske husholdninger. Han anslår at inflasjonen vil akselerere etter at gassprisene steg med 25 prosent og strømprisen med 7 prosent forrige uke.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT