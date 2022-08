annonse

Spetalen mener at Jonas Gahr Støre og andre politikere forvirrer folk med bortforklaringer om strøm. Når norske politikere skylder på Putin, så er det kun for å dekke over sine egne feil.

– Norsk strømeksport betyr nesten ingenting for Europas kraftbehov, men ødelegger den norske kraftbalansen, sier Øystein Stray Spetalen til Nettavisen, og legger til:

– Det eneste som kan redusere Russlands skadevirkninger på europeisk økonomi er å øke produksjonen av norsk olje og gass.

Spetalen påpeker at vannkrafteksporten er rundt 1,5 prosent av energimengden Norge selger, og at vi derimot selger svært mye mer gass. Det beste Norge kan gjøre for å redusere energikrisen i Europa er å øke produksjonen og eksporten av naturgass og olje, mener investoren.

Han er også er oppgitt over partilederdebatten i Arendal. Han mener at politikere enten bevisst feilinformerer eller at de ikke besitter kunnskap om energisituasjonen i Europa til å kunne føre en saklig diskusjon. Spetalen hevder videre at kunnskapen hos mediene om energi og energiproduksjon dessverre er så lav at heller ikke de kan medvirke til en faktabasert debatt.

– Prisen vi nå ser på strøm på det frie markedet skyldes ikke mangel på energi i Norge, men at utenlandske spekulanter må dekke inn sine shortposisjoner på strøm (altså at de har solgt strøm de ikke har), sier den kjente investoren, og fortsetter:

– Nordmenn betaler skyhøye strømpriser for å hjelpe europeiske spekulanter og det er norske forbrukere som får regningen. De 15 TWh norsk vannkrafteksport hjelper ingenting med å dekke inn de 1.000 – 1500 TWh Europa mangler på grunn av mangel på russisk gass.

