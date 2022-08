annonse

En liten langt- og lavtflyvende drone, som brukes til rekognosering, skal hjelpe til med å speide etter mål for ukrainsk artilleri.

Ifølge Defense News, kunngjorde Pentagon fredag en ny militærhjelpspakke på 775 millioner dollar til Ukraina. Pakken markerer første gang at USA sender ScanEagle-droner for å speide slagmarken etter russisk artilleri, samt 105 mm haubitser og anti-tank ammunisjon for den rekylfrie svenskproduserte kanonen Carl Gustaf.

Den siste pakken med amerikansk bistand til Ukraina inkluderer også AGM-88 høyhastighets anti-strålingsmissiler (HARM), som vil tillate ukrainske styrker å lettere ta ut russiske radarer i den artillerifokuserte krigen. Avsløringen markerer første gang Pentagon har diskutert leveringen av høyhastighets anti-strålingsmissiler til Ukraina i detalj.

– Ukraina har suksess med disse missilene. De har vellykket integrert dem på ukrainske fly. Og dette gjør Ukraina i stand til å finne og ødelegge russiske radarer, sa en høytstående amerikansk forsvarstjenesteperson til journalister på betingelse av anonymitet.

Pentagon sender også 15 ScanEagles – en liten langt- og lavtflyvende drone – som brukes til rekognosering, og er ment til å hjelpe til med å speide etter mål for ukrainsk artilleri. Annet utstyr inkluderer 16 105 mm haubitser (med 36.000 artillerirunder), samt 1.000 antitankmissiler til Carl Gustaf.

Hjelpen inkluderer også 40 pansrede kjøretøyer for minerydding, 50 Humveer og 1000 Javelin antitankvåpen.

Den nye pakken er en del av 40 milliarder dollar i sikkerhet og økonomisk bistand vedtatt av Kongressen og undertegnet i mai. Det er den 19. amerikanske pakken med militære våpen og utstyr forpliktet til Ukraina siden krigen startet 24. februar.

NASAMS og HIMARS

Omtrent seks uker etter at Pentagon kunngjorde at de vil støtte levering av National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) til Ukraina, forventes det at anti-luftsystemet vil bli levert i løpet av de neste to til tre månedene. Systemet er produsert av Norges Kongsberg Defence and Aerospace, samt det amerikanske forsvarsselskapet Raytheon Technologies.

Hjelpen kommer også kun noen dager etter at USA kunngjorde at de sender 1 milliard dollar i militærhjelp til Ukraina. Denne hjelpepakken inkluderte mer ammunisjon til de 16 høymobile langtrekkende rakettartilleri (HIMARS), levert av USA så langt.

Mens Pentagon ikke har sett ukrainske styrker bruke HIMARS for å gjenvinne en betydelig mengde territorium, har de angrepet og svekket russiske posisjoner.

– Man ser at dette uthuler de russiske styrkene i Ukraina, med implikasjon for deres langsiktige bærekraft, sa forsvarsoffiseren.

Atomkraftverk

Den amerikanske kunngjøringen kommer etter at Russland og Ukraina har anklaget hverandre for å ha beskutt Europas største atomkraftverk i Zaporizhzhia, som har skapt en internasjonal frykt for en atomkatastrofe på kontinentet.

– Vi er veldig bekymret for militære operasjoner ved eller i nærheten av noen nye ukrainske atomkraftanlegg og er spesielt veldig bekymret for alle rapporter om skader på Zaporizhzhia-atomkraftverkets kraftlinjer, sa forsvarstjenestepersonen.

– Vi har vært veldig tydelige på at kamp i nærheten av et atomkraftverk er farlig og uansvarlig. Og vi vil at soldater og Russland skal operere med ekstrem forsiktighet og ikke utføre noen handlinger som vil resultere i et potensielt radiologisk utslipp.

