Gassprisen i Europa nærmer seg et nivå som tilsvarer en oljepris på 500 dollar fatet. For Oslo folk kostet strømmen 613 øre mellom klokken 08 og 09 før alle andre utgifter.

Olav Botnen, senior analytiker i Volue Insight, er klar på at det er vanskelig å spå hvor strømprisen vil hoppe i dagens uforutsigbare marked.

– De prisene du ser på skjermen i dag er ikke der i morgen. Nervøsiteten er til å ta og føle på, sier han til VG.

Sørvest-Norge har fremdeles den klart dyreste strømmen i Norge. Døgnprisen tirsdag ligger på godt over fem kroner.

Olav Botnen peker på tyske strømpriser som gikk til himmels mandag.

– Den tyske vinterkraften er i dag handlet for nesten 800 euro per megawattime, det er opp 150 euro bare i dag, sier Botnen til VG og legger til:

– Når gassprisen flyr rett inn i himmelen er det vanskelig å si hva som blir ferden videre. I morgen er det kanskje en helt annen virkelighet.

«Tenk på et tall»

– Bare en måned tilbake sa jeg at jeg fryktet fem kroner. Nå er det fem kroner. Spør du meg hva jeg frykter, så er det litt sånn «tenk på et tall,» sier Tor Reier Lilleholt.

– Alt er spekulativt for tiden. Det beste strømprisestimatet i Sør-Norge sør for Dovre i november-desember er pluss minus fem kroner før avgifter og moms. Med alle påslagene blir det over syv kroner. Men vi vet ikke om Putin kommer til å stenge all gassen eller hvordan været blir, sier han.

Etter planen skal Nord Stream 1-gassrøret tilbake i drift som siden juli har vært på 20 prosent kapasitet.

– Det er få som tror at russerne har så store problemer med disse gasskompressorene sine som de sier, sa senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets til E24 tidligere mandag.

Gasslagrene i Tyskland er nå over 80 prosent fulle, melder NTB

Toppsjefen i Trading Hub Europa, en gasshandelssentral som Tyskland etablerte i fjor, er optimistisk.

– Vi gjør gode framskritt med lagring og forbrukskutt. Jeg er svært trygg på at private hjem ikke kommer til å fryse i vinter, sier Torsten Frank i et intervju med avisen Rheinische Post.

Da Scholz nylig besøkte Norge, fikk han løfte om at Tyskland vil få kjøpe så mye norsk gass som mulig for å minske landets avhengighet av gass fra Russland, ifølge Clean Energy Wire.

