Dagbladet sier at makspris på strøm kan føre til rasjonering.

– Fire av fem nordmenn vil nå sette en makspris på strøm, skriver Dagbladet i en leder, og legger til:

– Det er ikke overraskende at folk flest sier et rungende ja til billigere strøm. Dagens priser er altfor høye, og uønsket. Likevel kan konsekvensene av å innføre en makspris på strøm være så alvorlig at ingen bør ettertrakte det.

Dagbladet forteller at når prisene er lave, er det et signal om at det er mye tilgjengelig. Men når prisene er høye, gjelder det motsatte.

– Å sette en makspris på strøm som ligger langt under markedsprisen, vil kamuflere at det er lite strømproduksjon tilgjengelig. Det vil igjen kunne føre til at folk bruker mye mer enn det vannmagasinene våre tåler. Da kan vi snakke om rasjonering, sier Dagbladet, og fortsetter:

– Når Rødt, Frp og KrF går sammen om å sette makspris på strøm er de heldigvis et langt stykke unna å få flertall for det.

