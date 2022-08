annonse

annonse

Skjelettet til hvalrossen Freya, som ble avlivet i Oslofjorden, skal inn i samlingene ved Naturhistorisk museum i Oslo. Skulptøren Astri Tonoian skal lage statuen. Hvor statuen skal stå, er ikke bestemt.

Initiativtaker Erik Holm (32) sier til NRK at kunstneren hele tiden har vært interessert, og støttet både saken og innsamlingsaksjonen.

– Det var mange ulike grunner til at valget falt på henne. Hun er lokal og jobber mye med dyr når det gjelder kunst, sier Holm.

annonse

Hvor statuen skal stå, er ikke bestemt. 32-åringen sier flere private aktører, som ønsker å ha den i nærheten av restauranter og brygger, har tatt kontakt, melder NTB.

– Det viktigste er at den er lett tilgjengelig folk, og gjerne en plass hvor Freya holdt til den siste tiden, sier Holm.

På innsamlingsaksjonens nettside, Spleis , sier Tonoian at hun gleder seg til oppgaven.

annonse

– Det er ikke ofte at et skulpturoppdrag treffer meg så godt med både betydning og uttrykksform, så dette er selvsagt et oppdrag jeg genuint gleder meg til å legge tid, krefter og kompetanse i, sier Tonoian.

Les også: Innsamlingsaksjon for Freya-statue: Har samlet inn over 200.000 kroner

Kort tid etter opprettet Holm innsamlingsaksjonen til en statue til minne om hvalrossen. Målet var å samle inn 200.000 kroner. Tirsdag ettermiddag var det kommet inn nær 255.000 kroner.

Etter at Freya ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon etter avlivningen, tok Naturhistorisk museum i Oslo kontakt for å diskutere videre bruk av skjelettet, melder NTB.

Freya skal ikke stilles ut

Skjelettet til Freya skal ikke stilles ut, men på sikt bli tilgjengelig for bruk i forskning og forvaltning. Når knoklene er ferdig konservert, vil de bli innlemmet i museets vitenskapelige pattedyrsamling.

– En av samfunnsoppgavene til Naturhistorisk museum i Oslo er å sikre at verdifullt vitenskapelig materiale av fallvilt blir ivaretatt for fremtiden. Museet har en pattedyrsamling som består av rundt 35.000 objekter, sier førsteamanuensis og ansvarlig for pattedyrsamlingen ved Naturhistorisk museum i Oslo, Kjetil Lysne Voje.

Les også: Hvalrossen Freya: Avliving var det beste alternativet, sier fiskeriministeren

– Hvalross er en art på rødlisten som det samles inn lite materiale fra. Når det avlives en hvalross i Oslofjorden, er det naturlig å innlemme skjelettet og en vevsprøve av dyret i de vitenskapelige samlingene ved museet, sier Voje.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT