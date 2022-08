annonse

Det finnes løgner, forbannede løgner, og partilederdebatter.

Forrige ukes spetakkel i Arendal var likevel en ny nadir for norsk politisk debatt. Ni partiledere, som alle står og lyger velgerne rett opp i ansiktet. Med mulig unntak for Rødts Bjørnar Moxnes.

Det er noe alvorlig galt i norsk politikk når kommunisten i panelet er den eneste som uttaler seg med nogenlunde sannhetsgehalt.

Med en historisk strømkrise i Norge, som rokker ved hele livsgrunnlaget for det norske samfunnet, skulle en tro partilederne på hver sin side debatterte så bustene føyk. Den gang ei. Tvert imot, råder det et klamt konsensus på tvers av det politiske spekteret om at systemet som har sendt nordmenns strømregninger til himmels, har «tjent oss vel i 30 år».

Løgnparade

Begge de to «styringspartiene», Arbeiderpartiet og Høyre, er skjønt enige om at det var riktig å bygge de to siste utenlandskablene – NordLink og North Sea Link – til Tyskland og Storbritannia, samt å tilslutte Norge til EUs energibyrå Acer.

Både statsminister og leder av opposisjonen hevder, eller har hevdet, at 2022 er et tørrår, selv om det ikke er sant.

Og kanskje den største løgnen – som Jonas Gahr Støre hyppig trekker ut av flosshatten for å unnskylde alle hans regjeringsproblemer – er at Vladimir Putin har skylden. De skyhøye strømprisene, skyldes Russlands krig mot Ukraina, hevdes det. Russlands invasjon skjedde den 24. februar, i år. Strømprisene skjøt fart fra sommeren, i fjor. Kablene til Tyskland og Storbritannia åpnet henholdsvis 27. mai og 1. oktober, 2021. Og hvorfor krigen i Ukraina har sendt strømprisene til værs i Sør-Norge, men ikke i Nord-Norge, det har han ingen forklaring på.

Hvor lettlurte tror Støre vanlige folk er?

Erna og Ekspertene

Dessverre tilbyr ikke Erna Solberg noe alternativ. Høyre-lederen påstod under partilederdebatten at:

– Ekspertene har regnet ut at de to nye utenlandskablene er omtrent 10 prosent av forklaringen på de høye strømprisene.

Det må være de samme «ekspertene» som spådde at strømprisen bare ville øke med to til tre øre som følger av de to nye utenlandskablene, (slik blant andre Solbergs partikollega Lene Westgaard-Halle gjentok på NRK Debatten så sent som 30. september 2021).

Kanskje er det symptomatisk for vår samtid, der selv fundamentale sannheter som at det finnes to kjønn er blitt «dekonstruert», at myndighetene forventer at borgerne vil tro på hva som helst. («Gaslighting», sier Øystein Steiro i sin kommentar).

Erna Solberg kunne brukt strømkrisen mot Støres vaklende regjering. Men siden Høyre og Arbeiderpartiet står side ved side i kraftpolitikken avstår hun fra å spille det kortet. For Høyre er det viktigere å innlemme Norge i det felles europeiske kraftmarkedet – og «harmonisere» norske strømpriser til å bli like høye som europeiske strømpriser – enn å ha regjeringsmakt og stake ut en ny norsk kurs.

At de to styringspartiene deler den samme politikken på kraftfeltet byr på en demokratisk utfordring. Velgerne etterlates i praksis uten alternativ til dagens politikk, selv om den har sviktende forankring i befolkningen.

Finansdepartementets forbannelse

Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum ble stående i spagat i debatten. Han har havnet i akkurat samme felle som Siv Jensen før ham. Jobben som leder av Finansdepartementet lar seg ikke forene med å lede et populistisk parti.

Vedum er mot de to siste utenlandskablene, men klarte ikke å få seg til å si det i debatten. Han er en mann som er blitt tynget av sitt embete. Smilet erstattet av krampeaktige spasmer.

Vedum hadde kanskje trodd at han skulle styre Finansdepartementet. Men i stedet har Finansdepartementet kuet Vedum. Han har blitt redusert til en politisk evnukk, og på meningsmålingene er Sp tilbake som en pygmé blant partiene.

Når både Vedum og Jensen har mislyktes, sier det sitt om hvor tungt det er å utfordre den dype statens politikk, som er EUs politikk.

Etterpåkloke Listhaug

For Siv Jensens arvtager, Sylvi Listhaug, blir det i overkant beleilig å presentere Frp som en sterk motstander av regjeringens politikk, all den tid det var hennes partikollega og daværende olje- og energiminister Tord Lien som signerte konsesjonen til de to kraftkablene til Tyskland og Storbritannia i 2014.

Listhaug kan ikke lastes for sine forgjengeres synder. Men Frp har like mange skjeletter i sikringsskapet som de andre partiene, og Listhaug satt stille i båten da Lien løp kraftbransjens ærend for å skaffe nordmenn dyrere strøm. Det er først etter at skaden har skjedd at Listhaug har kommet på banen.

Demokratiets siste dans

At partilederdebatten fant sted i Arendal krystalliserte gulfen som har åpnet seg mellom den politiske eliten og folket forøvrig.

Arrangørene av Arendalsuka omtaler den, med mer pompøsitet enn selvinnsikt, som «demokratiets dansegulv». Men som de fleste republikker som har «demokratisk» i navnet, er det lite demokratisk ved Arendalsuka. Og det virker å ha blitt verre med årene, ettersom særinteresser har sementert sin dominans over debatten.

Klassekampen-kommentator Bjørgulv Braanen skriver godt om hvordan kritiske røster fra grasrota glimrer med sitt fravær i Arendal. Tunge bransjeorganisasjoner, lobbyister og politikere samles for å produsere samstemthet, som daglig videreformidles i NRKs flater, men som savner bred støtte i befolkningen. Snarere enn et dansegulv for demokratiet, er Arendalsuka blitt en samrørefest for særinteresser.

Den store vinneren er det kraftindustrielle kompleks» (i Braanens ord), som har lobbet og smurt for en fortsettelse av dagens kraftpolitikk og fortsatt uhildet strømeksport til utlandet.

Partilederdebatten reflekterte dette arendølske konsensus. Men det er et falskt konsensus, unnfanget i et lukket forum, og som følgelig står i stadig sterkere kontrast til virkelighetsoppfatningen for velgermassene som ikke var representert i Arendal.

Hvor er Stortinget?

Stortinget innkalles nå til hastemøte om strømkrisen. Den 19. september. Det er en hån mot velgerne. Og det viser hvor mye regjeringen egentlig bryr seg om vanlige folks bekymringer.

