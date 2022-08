annonse

Facebook trosser EUs lover og dommer om overføring av persondata fordi de ikke kan bøtelegges, mener Datatilsynet.

Datatilsynet, et forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, tar til orde for å bøtelegge Facebook for å systematisk overføre europeiske persondata til USA, selskapets hjemland.

Det går frem av delvis sladdede dokumenter som Politico Europe har fått innsyn i. Datatilsynet mener Facebook bryter en EU-dom som forbyr slik overføring og at bøter derfor er et nødvendig virkemiddel.

Uten risiko for sanksjoner har Facebook lite eller ingen incentiv til å overholde EUs lovverk om dataoverføring, heter det i Datatilsynets innspill til Irish Data Protection Commissions utkast til vedtak fra juli.

I utkastet beordres Facebooks morselskap Meta Platforms til å avvikle bruken av såkalte standard contractual clauses (SCC) for å overføre data, alt fra familiens bilder til lønnsopplysninger, over Atlanterhavet.

Irenes forslag fra juli foreslår ingen bøter, men det vil Datatilsynet altså ha inntatt. De kaller Facebooks påståtte brudd på EUs regler for dataoverføring «særdeles alvorlig». Domstolen i Den europeiske union slo i 2020 fast at transatlantisk utveksling av data utsetter europeiske borgere for inngripende overvåkning.

– Basert på sakens fakta ser vi ikke hvordan [Meta] kunne ha fortsatt sine overføringer av persondata etter Schrems II-dommen hvis de hadde handlet i overensstemmelse med [personvernforordningen] GDPR, skriver Datatilsynet.

